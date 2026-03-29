$!Llaman a proteger a los turistas durante la Semana Santa en Mazatlán

MAZATLÁN._ La llegada de turistas en el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua dinamizan a la ciudad y la economía, por eso se debe cuidar a los visitantes, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Por una parte debemos estar agradecidos a Dios de que vengan turistas, que vengan visitantes, porque eso dinamiza el puerto, dinamiza la ciudad, dinamiza la economía y por eso hay que proteger siempre a todos los visitantes”, señaló.

“El pueblo de México se distingue por su hospitalidad, es un valor que se debe seguir fomentando en las familias, en las escuelas, en las iglesias, en la sociedad porque por una parte la idiosincrasia del pueblo mexicano y por otra parte eso propicia un ambiente grato en los visitantes y en los turistas y es muy favorable para que transcurran los días con serenidad, con armonía, con benevolencia”.