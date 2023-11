MAZATLÁN._ Todos los fenómenos naturales inducen un riesgo, pero se pueden hacer trabajos de mitigación de los mismos como no construir hoteles sobre las dunas, sino que primero deben estar las dunas, después el área verde o la alberca y posteriormente el hotel y no al revés, dijo el doctor e investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Rafael Silva Casarín.

”Si tú recuperas las playas la ciudad va tener mayor plusvalía, vas a tener empuje, sitios donde socialmente la gente se puede distraer y demás, pero estar consciente de que si se te viene un evento importante las dunas, las playas se van a deformar y van a perderlas, pero no vas a perder la infraestructura, esas las pueden recuperar una vez haya pasado la contingencia, entonces sí deberían de tener un programa de mantenimiento, recuperación de playas, evitar que las construcciones las tengamos en las zonas de dunas”.

”Procurar que si los vas a tener muy cerca de la playa, que la playa tenga la duna y que tengas el jardín o la alberca y luego la construcción, parte de lo que yo he visto aquí es que por ejemplo las construcciones están al revés, tú llegas y lo que te encuentras es el edificio y el jardín detrás, me dices por qué no al revés, le dejas un poco más de posibilidad y eso te va generar menos daño a largo plazo”, continuó.