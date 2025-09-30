$!Llaman a reforzar medidas de prevención ante primer caso de sarampión en el sur de Sinaloa

Un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y no descuidar los esquemas de vacunación fue el que emitió el director del Hospital General de Mazatlán Martiniano Carvajal, Carlos Leonel Verdugo Hernández, ante la confirmación de un caso de sarampión en el sur del estado.

Tras el registro de un caso de esta enfermedad viral en el municipio de Escuinapa, Verdugo Hernández invitó a la población de la zona sur de Sinaloa a extremar cuidados, principalmente en la población infantil.

El director del Hospital General expresó que, si bien el sarampión históricamente ha sido común en niños, también puede presentarse en personas adultas, donde suele derivar en complicaciones más severas, como daño renal.

“Sabemos que es una enfermedad que se presenta más en infantes, en niños que no tienen su esquema de vacunación completo. Si esta aparece en personas adultas, las complicaciones son mayores”, comentó.

Verdugo Hernández señaló que en el caso registrado en Escuinapa, se activó un cerco sanitario, lo cual implica estudiar al paciente, limitar su movilidad a menos que existan complicaciones graves y restringir el contacto directo con otras personas.