$!Llaman a reforzar medidas de prevención ante primer caso de sarampión en el sur de Sinaloa

Un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y no descuidar los esquemas de vacunación fue el que emitió el director del Hospital General de Mazatlán Martiniano Carvajal, Carlos Leonel Verdugo Hernández, ante la confirmación de un caso de sarampión en el sur del estado.
Tras el registro de un caso de esta enfermedad viral en el municipio de Escuinapa, Verdugo Hernández invitó a la población de la zona sur de Sinaloa a extremar cuidados, principalmente en la población infantil.
El director del Hospital General expresó que, si bien el sarampión históricamente ha sido común en niños, también puede presentarse en personas adultas, donde suele derivar en complicaciones más severas, como daño renal.
“Sabemos que es una enfermedad que se presenta más en infantes, en niños que no tienen su esquema de vacunación completo. Si esta aparece en personas adultas, las complicaciones son mayores”, comentó.
Verdugo Hernández señaló que en el caso registrado en Escuinapa, se activó un cerco sanitario, lo cual implica estudiar al paciente, limitar su movilidad a menos que existan complicaciones graves y restringir el contacto directo con otras personas.
Asimismo, recomendó el uso de cubrebocas para quienes se encuentren en contacto con un enfermo, medidas similares a las que se aplicaron durante la pandemia del Covid-19, con la finalidad de evitar la propagación de contagios.
“¿Qué es lo que se hace?, se estudia el caso, se pone en lo que se dice ‘cerco sanitario’, que no haya contacto con el enfermo y se dan medidas sintomáticas, como es viral, hay que ir tratando la sintomatología”, declaró.
Verdugo Hernández añadió que al ser el sarampión una enfermedad que no cuenta con un tratamiento específico, la atención médica consiste en atender los síntomas conforme se van presentando, procurando el bienestar del paciente durante el proceso de recuperación.
El especialista médico advirtió a la población a estar atentos a las señales de la enfermedad, donde destacan síntomas como la irritación o erupción en la piel, que comienza en la parte superior del cuerpo y se extiende hacia abajo.
Además, se puede presentar lagrimeo ocular semejante al de una gripe y la aparición de manchas blancas en la mucosa bucal.
Verdugo Hernández destacó que estos signos son clave para identificar un posible caso de sarampión y se debe de acudir de manera inmediata a valoración médica.
En lo que respecta a la prevención de la enfermedad, el director del hospital declaró que hasta el momento se han aplicado ya más de 200 dosis de vacunas en el módulo instalado en dicho recinto, donde el personal de salud y de primer contacto recibió la vacuna.
Informó que aunque las primeras dosis se agotaron rápidamente, el hospital recibió un nuevo lote con 200 biológicos adicionales, con los cuales se ha continuado el reforzamiento de la inmunización de la población en general.
Finalmente, Verdugo Hernández hizo un llamado a los padres de familia a revisar el esquema de vacunación de sus hijos y completar las dosis faltantes, ya que esta es la medida más eficaz para evitar brotes y proteger a los menores, quienes representan el sector más vulnerable ante el sarampión.