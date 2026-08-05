$!Llaman a reforzar medidas preventivas tras confirmarse caso de gusano barrenador en Mazatlán

Después de que la plataforma del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmara un caso activo de gusano barrenador en el ganado de Mazatlán, José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Asociación Ganadera Local, llamó a los productores pecuarios y a la población a extremar precauciones y mantener una vigilancia constante para detectar oportunamente la presencia de la plaga.
Lizárraga Rivera señaló que, si bien la aparición del primer caso en el municipio era un escenario esperado tras la detección del a enfermedad en otros municipios del sur de Sinaloa como Escuinapa y Rosario, no se debe generar alarma, sino reforzar las medidas preventivas para evitar que la infección cause mayores afectaciones.
“Esto ya no lo vamos a parar, esto se va a poner en todo el municipio. Tampoco hay que desesperarnos ni alarmarnos, es algo que ya vivimos hace muchos años con el gusano barrenador y hoy, desgraciadamente, vuelve a llegar a nuestros hatos ganaderos”, comentó.
El dirigente ganadero expresó que actualmente las autoridades sanitarias mantienen el combate contra la plaga mediante la liberación de moscas estériles, estrategia que busca disminuir la reproducción de la especie responsable del gusano barrenador.
“Ya se está combatiendo la plaga. La estrategia consiste en la liberación de moscas estériles para que se crucen con las demás y ya no pongan huevecillos, y se estima que en unos cuatro años pueda controlarse por completo”, declaró.
Lizárraga Rivera mencionó que, ante la presencia del primer caso en Mazatlán, la principal herramienta sigue siendo la prevención, por lo que exhortó a los ganaderos a revisar diariamente sus animales, especialmente los becerros recién nacidos.
En este sentido, recordó que hace aproximadamente dos meses la Asociación Ganadera Local realizó una campaña preventiva en las distintas sindicaturas del municipio para informar a los productores sobre las acciones que deben implementar.
Por tal motivo, entre las recomendaciones, pidió inspeccionar constantemente el ombligo de los becerros y cualquier herida abierta que presenten los animales, ya que estos son los principales puntos donde la mosca deposita sus huevecillos.
“Hay que revisar constantemente el ombligo de los becerros recién nacidos y cualquier herida que presente sangrado, porque ahí es donde la mosca puede depositar sus huevecillos”, dijo.
“Los becerros recién nacidos son los más vulnerables, ya que el ombligo es la parte más fresca y donde existe mayor riesgo de infestación”, añadió.
Además, el representante de los ganaderos en el puerto pidió a la población no bajar la guardia en el cuidado de heridas personales, ya que la mosca puede depositar huevecillos en tejido vivo expuesto.
“También hay que tener cuidado con las heridas en las personas. Si una herida está expuesta, la mosca puede depositar ahí los huevecillos, por lo que es importante cubrirla y utilizar cicatrizantes para que cierre lo antes posible”, expresó.
De acuerdo con la plataforma de SENASICA, Sinaloa registra actualmente 23 casos activos de gusano barrenador distribuidos en nueve municipios, entre ellos Mazatlán, que reporta un caso confirmado.
DATO
El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, por lo que especialistas recomiendan detectar la infestación de forma temprana para iniciar el tratamiento correspondiente y reducir sus afectaciones.
Actualmente, Sinaloa registra 23 casos activos de gusano barrenador distribuidos en nueve municipios, donde San Ignacio concentra el mayor número de reportes, con seis casos, le siguen Escuinapa y Rosario, con cuatro cada uno, Elota suma tres, Culiacán, dos, mientras que Badiraguato, Concordia, Mazatlán y Mocorito reportan un caso, respectivamente.