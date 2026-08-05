$!Llaman a reforzar medidas preventivas tras confirmarse caso de gusano barrenador en Mazatlán

Después de que la plataforma del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmara un caso activo de gusano barrenador en el ganado de Mazatlán, José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Asociación Ganadera Local, llamó a los productores pecuarios y a la población a extremar precauciones y mantener una vigilancia constante para detectar oportunamente la presencia de la plaga.

Lizárraga Rivera señaló que, si bien la aparición del primer caso en el municipio era un escenario esperado tras la detección del a enfermedad en otros municipios del sur de Sinaloa como Escuinapa y Rosario, no se debe generar alarma, sino reforzar las medidas preventivas para evitar que la infección cause mayores afectaciones.

“Esto ya no lo vamos a parar, esto se va a poner en todo el municipio. Tampoco hay que desesperarnos ni alarmarnos, es algo que ya vivimos hace muchos años con el gusano barrenador y hoy, desgraciadamente, vuelve a llegar a nuestros hatos ganaderos”, comentó.

El dirigente ganadero expresó que actualmente las autoridades sanitarias mantienen el combate contra la plaga mediante la liberación de moscas estériles, estrategia que busca disminuir la reproducción de la especie responsable del gusano barrenador.

“Ya se está combatiendo la plaga. La estrategia consiste en la liberación de moscas estériles para que se crucen con las demás y ya no pongan huevecillos, y se estima que en unos cuatro años pueda controlarse por completo”, declaró.

Lizárraga Rivera mencionó que, ante la presencia del primer caso en Mazatlán, la principal herramienta sigue siendo la prevención, por lo que exhortó a los ganaderos a revisar diariamente sus animales, especialmente los becerros recién nacidos.