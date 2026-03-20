$!Llaman a sumar esfuerzos para mejorar la percepción de Mazatlán

Convocan a medios y a prestadores de servicios turísticos a hablar bien de Mazatlán para revertir la mala imagen. Lo anterior fue planteado en la charla convocada por la Secretaría de Turismo estatal, “Sinaloa, medios, turismo y percepción”, en la que se propone unificar cómo hablar del destino. Con un Teatro El Cid atiborrado de transportistas, funcionarios, algunos prestadores de servicios, empresarios, y estudiantes que fueron convocados por la Secretaría de Turismo, escucharon de cómo todos pueden abonar hablando bien de que en Mazatlán la inseguridad no es tal como se dice al exterior y que el turismo se anime a viajar, explicó la conferencista Valeria Riquelme.

“Cuando los turistas ponen en pausa sus viajes un destino sale afectado y eso es lo que sucede cuando los destinos entran en conversación negativa”, dijo. La Sectur buscó este viernes capacitar a medios, empresarios, líderes, transportistas y estudiantes para hablar bien de Mazatlán. La convocatoria a los diferentes sectores fue para una reflexión con la disertación de la consultora en finanzas, inmobiliario y con trayectoria en el sector público y privado.

Reiteró que Mazatlán no sólo se construye en infraestructura sino con lo que se proyecta de él y recomendó a convertirse en los embajadores del destino. Riquelme habló sobre medios, comunicación y percepción y aseguró que deben irse con tres mensajes. “La percepción de un destino no es lo que verdaderamente pasa sino lo que se cree que pasa y lo que podría pasar”, asentó. Para la experta citó una fórmula, tener una presencia editorial constante, pruebas o evidencia y voceros alineados. Mientras que la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, destacó cómo desde el sector turístico se puede contribuir a proyectar una imagen positiva, auténtica y atractiva del destino. “El objetivo es alinear mensajes y fortalecer juntos lo que estamos construyendo. Con esta plática, Conviértete en embajador de tu destino, buscamos precisamente fortalecer la forma en que comunicamos y proyectamos a nuestro destino de Mazatlán y de Sinaloa”, manifestó.