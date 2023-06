El restaurante Presidio, en el Centro Histórico de Mazatlán, es sede también de la recolección de firmas. Habrá otros puntos de recolección de firmas que darán a conocer.

Lo único que se necesita es copia o foto de su INE o identificación oficial. Llaman a demostrar la unión a favor de los animales de Mazatlán.

“AYÚDENOS CON LA DIFUSIÓN✨Sabíamos que este parque no sería fácil pero no nos daremos por vencidos hasta lograrlo .Necesitamos la participación de la sociedad para que este proyecto no lo pueda tumbar nadie.Este parque no solo es en beneficio de los animalitos del refugio, sino de toda la comunidad mazatleca y así daremos el ejemplo en nuestro país de que somos un municipio preocupado por aquellos seres más vulnerables.Pueden acudir al refugio de lunes a sábado de 11 a 2 y de 4 a 7 a firmar. También los demás puntos de recolección de firmas se los estaremos publicando mañana por si alguno les queda mejor.JUNTOS SEGUIREMOS CAMBIANDO MUNDOS y gracias gracias a todos aquellos que nos apoyan, que comparten y que incluso nos ayudan a recaudar más firmas (si estas interesado mándanos mensaje para pasarte el archivo).Av Bicentenario #3 col. Francisco Villa”, dice el comunicado de los Amigos de los Animales en su cuenta de Instagram.