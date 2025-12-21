Llaman a vivir una Navidad centrada en la paz y la vigilancia interior

MAZATLÁN._ El mensaje de la Navidad que actualmente se necesita es de la paz y descubrir que hay que estar en vigilancia ante aquellas cosas que impiden el nacimiento del Señor en el corazón, manifestó el Vicario general de la Diócesis de Mazatlán, Jaime Aguilar Martínez.

“Uno de los textos del profeta Isaías dice que un niño cargará sobre sí y se le llamará príncipe de la paz, pero la paz para el pueblo de Israel no es la paz al estilo como nosotros la buscamos, la paz que buscamos es que nadie me moleste”, expresó.

“No, la paz allá significaba, no maldecía, sino siempre desearle lo mejor a cada persona. La palabra que utilizan los judíos es shalom, shalom no significa paz así en un concepto abstracto, sino significa, por ejemplo, lo que va escucar el día primero en el Libro de los Números, dice el Señor cuando vayan a bendecir al pueblo diles de esas manera: que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y que te muestre su amor y su miserocordia”.

El sacerdote reiteró es en ese sentido la cuestión acerca de la paz, por ejemplo, cuando uno se encuentra con alguien que no violentó a nadie, al contrario, lo levantó, lo perdonó, le hizo descubrir su dignidad entre varón y la mujer, su igualdad, etcétera; ese es el príncipe de la paz, no son las afrentas que se tienen actualmente por quién es más que el otro, ese es el problema.

“Por eso se requiere un poquito esa cuestión que hay que pedir la paz, pero la paz es un don de Dios y el don de Dios es su Hijo y eso lo tenemos en la palabra, en el sacramento y en ciertos actos donde se hace presente; por ejemplo, una persona que es dadivosa con alguien es un signo de paz, aquella persona que comparte algo no se violenta, no anida ninguna cosa y al que le compartes descubre que sí se puede tener algo sin ser violentos”, reiteró.

Ante decenas de fieles, religiosas y religiosos presentes en la misa de las 09:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, Aguilar Martínez también dijo que la Navidad es descubrir que hay que estar en vigilancia ante aquellas cosas que impiden el nacimiento del Señor en nuestro corazón.

“La Navidad es eso, que podamos nosotros descubrir que hay que estar en vigilancia ante aquellas cosas que nos impiden el nacimiento de nuestro Señor en nuestro corazón, que necesitamos nosotros descubrir y cambiar el corazón hacia las cosas que hace”, añadió en su mensaje.

“Que descubramos que es en su infinita misericordia donde moldea el corazón, pero lo más maravilloso: que nosotros sepamos que efectivamente el Señor actúa y que por eso lo vamos a contemplar de una manera maravillosa en su nacimiento, vamos entonces a agradecerle a nuestro Señor que nos siga acompañando porque es el Dios entre nosotros y esa experiencia de ser Dios con nosotros nos da la esperanza y la fortaleza de que sí en su gracia podemos enfrentar cualquier situación que tenemos en la vida”.