Llaman autoridades a tomar precauciones y disfrutar de Semana Santa

Un llamado a la población y visitantes a tomar precauciones para prevenir accidentes y hechos que lamentar, así como disfrutar del periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua, hicieron mandos de instituciones de auxilio y rescate.

“Uno es el hogar, en el hogar nosotros analizamos el tema del gas LP, el tema de la luz eléctrica cuando sea posible, hay momentos que es imposible, pero el tema del automóvil es una constante, no solamente el tema de la velocidad sino no usar el teléfono mientras se maneja, usar el cinturón de seguridad y el tema de no tomar cuando se maneje”, dijo el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“Y en el trayecto el tema de la velocidad y sobre todo también cuando lleguemos también a las playas o cualquier centro recreativo el tema del celular, el celular es un distractor para los más vulnerables, quiere decir que aquí la convocatoria es no descuidemos a los más vulnerables por el tema del celular al estarlo revisando”.

También expresó que no arrojen la basura en los centros de recreo y al retirarse de la lleven y la depositen en el lugar indicado.

“Y sobre todo que ubiquen a los cuerpos de auxilio al momento que lleguen al lugar de recreo, al momento que lleguen a cualquier punto del estado”, reiteró Navarrete Cuevas.

“Otro de los puntos que traemos que hay mucha gente que no va al agua, se va a la sierra, ahorita en la sierra el favor que estamos pidiendo es que no prendan fuego, ahorita la hoja está muy seca, podemos estar muy expuestos en nuestros ecosistemas, a un incendio se puede encadenar un fuego muy fuerte y ahorita afortunadamente nos ha ido muy bien en el tema de la sierra con los incendios forestales, así es que hay que cuidar nuestros ecosistemas, hay que cuidar a nuestras familias, hay que cuidar a nuestras playas y a divertirnos”.

Recordó que en este periodo vacacional algunas personas lo aprovechan de una manera, otras de otra, pero finalmente la convocatoria es a seguirse cuidando todos.

Por su parte el coordinador de Socorros de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, Gabriel Moreno, recomendó a los usuarios de las carreteras no manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, no exceder los límites de velocidad, seguir las indicaciones y señalamientos viales y rebasar cuando sea prudente.

“Que tomen sus medidas de precaución y que disfruten lo que es Semana Santa”, expresó Gabriel Moreno en entrevista por separado.

Mientras que el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, recomendó a la población para el presente periodo vacacional a que antes de salir a la playa a de su casa en general hacia un sitio de recreo cierren las válvulas del tanque de gas pues las fugas de este combustible es una emergencia que está afectando mucho en la ciudad.

También deben desconectar aparatos que no requieran estar conectados, si tienen prendidas veladoras deben apagarlas y tener el número de emergencias 911 siempre a la mano.

“Y acá en la franja turística, cuando vengamos con la familia, nunca descuiden a los niños, hay factores del ahogamiento que tienen que ver con nosotros, a veces creemos que porque estamos ahí el niño no se va ahogar, pero si estamos con el teléfono y lo cuidamos, cuando volteamos el niño ya no va estar”, recalcó Robles Chávez.

“Entonces si estamos con el niño en el agua hay que estar atentos a él y sobre todo atender las indicaciones de las autoridades porque va haber pulseras para poder ponerles el nombre, dirección y teléfono para que en caso de que se pierda el niño lo puedan identificar rápido las autoridades y los puedan llamar”.