$!Llaman Bomberos a tener cuidado con las luces del pino de Navidad este año

“Principalmente comprar luces que sean de calidad, que estén normadas; no compremos luces que no tengan alguna especificación, porque si compramos luces de 400 luces por 100 pesos, entonces todos sabemos que eso ya es peligroso”, indicó Robles Chávez.

Exhortó a los mazatlecos a no comprar productos de mala calidad que a la larga puedan causar tragedias en sus familias. Asimismo, les recuerda no dejar por ningún motivo las luces navideñas encendidas durante la noche, pues provoca que las personas queden vulnerables mientras duermen.

Un llamado a evitar riesgos innecesarios durante la noche, debido a incendios provocados por luces en el pino de Navidad, lanzó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles a la población mazatleca, ya que en el mes de diciembre las emergencias suelen ir a la alza.

“Yo creo que la gente debería tener un poquito más de cuidado con ese tema, y sobre todo cuando las estemos usando. Siempre antes de salir de casa hay que desconectarlas; cuando vayamos a dormir hay que desconectarlas para prevenir cualquier incidente”.

Asimismo, reiteró que las personas también deben tener mucho cuidado con los árboles de Navidad, especialmente si son naturales, ya que están más propensos a chocar con ciertos materiales e incendiarse; por lo que recomienda siempre seguir las instrucciones que vengan en la caja del producto.

“Las luces no nada más son el problema, las luces pueden ser un cortocircuito, pero el pino natural también es un problema, cuando no lo estamos irrigando, cuando no lo estamos regando, pues se va secando más rápido y se queda más vulnerable. Entonces, hay que seguir las recomendaciones que dicen las etiquetas amarillas que traen los pinos; ahí te dice cada cuánto tienes que estar irrigando”.

Agregó que otra recomendación es no colocar su pinitos de Navidad en un lugar pegado a un material que se pueda quemar más rápido o que pueda evolucionar el incendio, ya que al no tener preocupación con este tipo de cosas, pueden tomar desprevenidos a los dueños y con poca reacción.

“Le decimos a la gente que tengan más precaución, que mejor desconecten todo para que no haya problema al momento de irse a dormir. Hay que recordar que si estás vigilando, ves que pasa algo y rápido reaccionas, pero cuando estás dormido, no reacciones hasta que el humo llega. Entonces es eso, son varios temas que hay que tratar para irse a dormir”.

El comandante Robles informó que el año pasado, únicamente en el mes de diciembre, atendieron 370 emergencias entre incendios de baldíos, choques, fuegos de gas, incendios de casas altas y accidentes con pirotecnia, los cuales cerraron en 18 atenciones solamente el 24 de diciembre.