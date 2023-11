Un llamado a la población a prevenir el consumo de fentanilo por los graves efectos que tiene en la salud de las personas hicieron el director del Hospital Rural 16 de Villa Unión IMSS Bienestar, Arturo López Chávez y el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Más que nada es el poder tener una comunicación de familia, el fomentar el núcleo familiar, la gente cuando está en una familia desunida es más fácil que caigan en ese tipo de problemas, (el consumo del fentanilo) son problemas muy serios que generan en el cuerpo”, añadió López Chávez.

”Pero principalmente la sociedad es lo que impulsa a que esa gente caiga en eso, la destrucción de la familia, la pérdida de valores eso es lo que genera, la unión familiar es lo básico”.

También dio a conocer que hasta el momento en ese hospital no se ha presentado ningún caso de atención de personas intoxicadas por fentanilo.

El Presidente Municipal de Mazatlán manifestó que en los últimos meses ante la Comuna no se han tenido reportes de personas afectadas por consumo de fentanilo como sí ocurrió antes de mayo donde incluso se supo que fallecieron algunos.

”Últimamente ya no, yo los di a conocer en aquel entonces que incluso fallecieron algunas personas, un ex comisario y otras personas que cayeron al Hospital General, algunos datos que dimos de personas que estaban llegando a los hospitales, hoy ya no tenemos ese tipo de reportes, no hemos tenido conocimiento de eso, eso ya fue desde mayo creo para allá, pero hoy en los últimos meses no hemos tenido reportes nosotros en lo particular ni de jóvenes ni de adultos, desconocemos”, dijo.

”El llamado sobre todo con los menores de edad que tengamos más cuidado en saber sobre todo que ya viene el tema de las posadas saber en dónde están nuestros hijos, qué ingieren, instruirlos bien por el exceso de confianza que un joven que de manera confiada acude con un grupo de amigos y que puede caer en este tipo de cosas, de engaños, de que los puedan ahí enganchar con drogas, entonces ser más cuidadosos con nuestros hijos y sobre todo el tema de los antros que estaban permitiendo menores de edad que nosotros con estos operativos vamos a poner fin a eso”.