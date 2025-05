$!Llaman empresarios de Mazatlán a votar informados en elección judicial

MAZATLÁN._ Empresarios llaman a votar en la elección judicial siempre y cuando revisen perfiles de candidatos porque advierten confusión que podría desmotivar la participación ciudadana.

Para el líder de los industriales de Canacintra, Sergio Rojas Velarde, la elección del Poder Judicial es de suma importancia que se participe en la jornada de votaciones del domingo 1 de junio, pero aconsejó a la ciudadanía en general que revisen bien los perfiles ante señalamientos hechos a algunos candidatos.

”Como es sabido de todos hay perfiles que han sido señalados que no deberían estar en la lista por estar ligados a actividades presuntamente ilícitas y no deberían estar ahí. Sin embargo como dijo el INE que no tiene la intención ni la facultad de quitarlos de la lista”.

Insistió que antes de emitir el voto en la próxima jornada electoral del domingo, deben revisar los perfiles de cada candidato.

Tobías Lozano Solorza, presidente del Comité Regional Zona sur del Codesin, consideró que el tema de la elección del Poder Judicial resulta atípica pero interesante por el paradigma que va a marcar.

”Creo que es interesante analizar el paradigma que se va a cambiar con el tema de la elección del poder judicial ya que todos reconocemos que es necesaria una reforma al poder judicial. Creo que todos estamos de acuerdo en que así es actualmente pues hay muchos temas que creo que en el tema de Justicia quedan a deber al país”, explicó el empresario.

Agregó que ojalá esta reforma sí marque un cambio positivo.