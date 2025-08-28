$!Llaman en el Doctor Vagón a aprovechar en Mazatlán servicios de Pediatría y Mastografía

Un llamado a la población a que acuda a solicitar servicios en las áreas de Pediatría y Mastografía en el Doctor Vagón, “El Tren de la salud”, que se encuentra del miércoles al sábado en Mazatlán, hizo la médica coordinadora del Doctor Vagón, Azucena Sandoval.

”Lo que es Consulta General, Geriatría, Odontología, Clínica de Diabetes sí han tenido muy buena afluencia, Optometría también tiene buena afluencia, Gineco, Quiropráctica también y Audiometría, esos son todos los servicios que tenemos, pero para lo que nos hace falta que nos ayuden (a invitar a que acudan) es Pediatría y Mastografía que es donde menos pacientes hemos tenido”, añadió la doctora Azucena Sandoval en entrevista la mañana de este jueves. Precisó que el Doctor Vagón, de la Fundación Grupo México, estará todavía el viernes y sábado en la Estación del Ferrocarril ubicada en la Colonia Santa Elena y todos los días se entregan las fichas para la atención de pacientes en las diferentes áreas a las 6:00 de la mañana.

”Todas las fichas se entregan a las 6:00 de la mañana, en el servicio que necesitan es donde tienen que llegar a formarse, se reparten hasta 500 fichas al día entre todos los servicios, el horario de atención es a partir de las 6:00 de la mañana y hasta 5:00 de la tarde”, precisó. También recordó que el miércoles había llegado poca gente, pero ha ido aumentando, aunque sí se requiere mayor afluencia en Pediatría y Mastografía que es donde menor afluencia se ha tenido.

”Paciencia también, que nos ayuden en ese sentido, porque hay gente que se desespera, es un servicio en el cual, por ejemplo si algunos pacientes son diabéticos o hipertensos llevan un protocolo de estudios, se toman esos estudios y hay que esperar a que se emitan esos resultados y hay que pasar a las consultas”, continuó. ”Entonces hay gente que se desespera, se va, entonces en la mañana repartimos fichas, por ejemplo ahorita van llegando los pacientes, pero en Pediatría no han tenido muchos pacientes, se les dá la ficha, o sea, en nuestro horario mientras tengamos fichas nosotros estamos repartiendo esas fichas”.