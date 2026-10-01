$!Llaman en Mazatlán a mantener la fe ante la adversidad en misa de la Divina Providencia

Con un llamado a mantener la fe y reconocer la presencia de Dios aun en las circunstancias adversas, este 1 de octubre se celebró la misa de la Divina Providencia en la parroquia de Santa María de América, donde también se recaudaron donativos en especie para el Seminario Diocesano de Mazatlán.
El Padre José Luis González Cazares ofició la eucaristía y explicó que esta celebración se realiza el primer día de cada mes, a las 12:00 horas, para agradecer las bendiciones recibidas durante el periodo que concluye y pedir por el que comienza.
“El día primero de cada mes a las 12 del día siempre celebramos la Eucaristía para dar gracias a la providencia de Dios por el mes que terminamos y también para pedir a la misma providencia por el mes que estamos iniciando”, comentó.
El sacerdote señaló que el mensaje de esta ocasión estuvo relacionado con las lecturas del libro de Job, del Antiguo Testamento, cuya historia muestra la perseverancia en la fe pese a las pérdidas y dificultades.
En este sentido, explicó que Job recibió bendiciones, pero también enfrentó la pérdida de sus bienes y de sus hijos, sin renegar de Dios, una enseñanza que invitó a considerar al comenzar octubre.
“Estamos en un mes que estamos iniciando, en el que Dios esperamos nos llene de su bendición, pero también nos tocará, ¿por qué no?, enfrentar circunstancias adversas”, declaró.
De esta forma, González Cazares llamó a los presentes a conservar su confianza en Dios tanto en los momentos favorables como durante las dificultades que puedan enfrentar en su vida cotidiana.
“Tenemos que, como Job, aprender a ver a Dios aun en la adversidad, encontrarnos con Dios aun en la adversidad, y alabar y bendecir a Dios aun en la adversidad”, manifestó.
Como parte de las actividades de la celebración, este jueves se recolectaron aceite y leche para donar al Seminario Diocesano de Mazatlán.
La colecta acompaña cada mes la misa de la Divina Providencia y beneficia a una institución distinta, mediante las aportaciones de los fieles que participan en esta tradición religiosa.