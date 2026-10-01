$!Llaman en Mazatlán a mantener la fe ante la adversidad en misa de la Divina Providencia

Con un llamado a mantener la fe y reconocer la presencia de Dios aun en las circunstancias adversas, este 1 de octubre se celebró la misa de la Divina Providencia en la parroquia de Santa María de América, donde también se recaudaron donativos en especie para el Seminario Diocesano de Mazatlán.

El Padre José Luis González Cazares ofició la eucaristía y explicó que esta celebración se realiza el primer día de cada mes, a las 12:00 horas, para agradecer las bendiciones recibidas durante el periodo que concluye y pedir por el que comienza.

“El día primero de cada mes a las 12 del día siempre celebramos la Eucaristía para dar gracias a la providencia de Dios por el mes que terminamos y también para pedir a la misma providencia por el mes que estamos iniciando”, comentó.

El sacerdote señaló que el mensaje de esta ocasión estuvo relacionado con las lecturas del libro de Job, del Antiguo Testamento, cuya historia muestra la perseverancia en la fe pese a las pérdidas y dificultades.

En este sentido, explicó que Job recibió bendiciones, pero también enfrentó la pérdida de sus bienes y de sus hijos, sin renegar de Dios, una enseñanza que invitó a considerar al comenzar octubre.