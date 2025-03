$!Llaman en Mazatlán a unirse a vigilia y luto nacional por hallazgo de rancho en Teuchitlán, Jalisco

“Nos vamos a unir al igual que muchas compañeras en todo México en diferentes estados. Nos vamos unir el día de mañana (sábado) a un luto nacional por Teuchitlán, el día de mañana vamos a empezar a las 4 de la tarde”, afirmó Alejandra Martínez, del Colectivo por las Voces sin Justicia.

“Estamos invitando a todos las personas que tengan un familiar desaparecido y lo estamos convocando o invitando a que lleven ya sea la prenda de un familiar o si no tienen prenda, zapatos. No necesariamente tienen que ser de tu familiar, puedes llevar la que gustes, pero en mi caso yo si voy a llevar prenda de mi hermano, igual zapatos. Y también que lleven veladoras en representación de lo que sucedió en Teuchitlán, como un luto nacional y en forma de protesta”, señaló.

Al final proyectarán la película “Te Nombré en el Silencio”.

“A pesar de que siempre convocamos a marchas pacíficas o este tipo de actividades y las hacemos de forma pacificada, eso no significa que no nos duela lo que está sucediendo y que no estemos protestando y exigiendo justicia, porque cada vida de nuestro familiar importa, no importa en qué andaba”.

“Incluso, esto que sucedió en Jalisco abrió los ojos a todos en México, de como operan estos centros de exterminio o escuelas como lo llaman ellos. Siempre quieren decir que el desaparecido anda en malos pasos, pero este es un claro ejemplo de que los jóvenes, no digo que la mayoría, pero sí estaban buscando un trabajo y que fueron engañados muchos de ellos”, recalcó la líder del colectivo de personas desaparecidas.