Llaman hoteleros a cerrar filas para mejorar confianza de turistas en Mazatlán

Tras iniciar la Encuesta de Satisfacción de Verano 2025, la Asociación de Hoteles 3 Islas llama a cerrar filas para mejorar la confianza en Mazatlán.

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, expuso que recientemente fueron convocados por la Secretaría de Turismo Federal Josefina Rodríguez Zamora y el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Miguel Ángel Fong González para cerrar filas con la autorregulación en vías de mejorar la satisfacción del cliente.

“No es otra cosa más que cerrar filas, buscando ver cómo sí, cómo mejorar y pues esta apertura para nosotros es muy importante en el sentido de que le da mucha certeza al sector y sobre todo también certeza y confianza al consumidor, que como destino turístico, pues es una palomita que siempre buscamos para tener la confianza del consumidor”.

Puso de ejemplo que desde el 2011 la Asociación de Hoteles Tres Islas, a su cargo, realiza un estudio donde miden los índices de satisfacción del visitante mediante encuestas aplicadas durante tres semanas durante el periodo vacacional de verano.

“El año pasado, si mal no recuerdo, salimos con calificación de 9.1 o 9.2. Ahorita el estudio se sigue levantando las encuestas y posteriormente vamos a tener el informe del resultado de los mismos, que en su momento eso nos permite tener una agenda de trabajo con la propia Secretaría de Turismo estatal, con el municipio y con los prestadores de servicios y todas las áreas de oportunidad que pueda resultar de este ejercicio del estudio para aprovecharlas y mejorar para el año que entra, siempre buscamos en cómo mejorar”.

De acuerdo con el dirigente, de la reunión virtual que tuvieron el pasado lunes, con los titulares de la Sectur y Profeco, les explicaron a la hotelería algunas medidas para fortalecer la calidad y competitividad de los servicios turísticos con acciones que garanticen los derechos de los turistas.

“Sí fuimos convocados a una reunión virtual donde estuvo la Secretaría de Turismo Federal, estuvo también alguien de la Profeco y el llamado a esta reunión fue precisamente hecha por nuestro Presidente Nacional. La convocatoria que nos hizo fue para tener esta retroalimentación en la búsqueda de cómo se pueda generar una autorregulación, buscando garantizar los servicios al interior de los prestadores de servicio y al mismo tiempo cumplir con los derechos de los consumidores”, resaltó.

Consideró de positiva la Campaña Nacional de Autoverificación Turística 2025 que realiza la Sectur y Profeco como un mecanismo voluntario, digital porque permitirá a los prestadores evaluar y demostrar su cumplimiento de manera autónoma y transparente.

“Esto les va a ayudar a mejorar y conocer todos los detalles que la misma normatividad establece y que muchas veces se va actualizando, y bueno, viendo siempre la forma de estar regularizado y generar las garantías. Para nosotros lo más importante es la satisfacción de los clientes”, resaltó.

La campaña plantea, además apoyar a las y los prestadores de servicios turísticos, por lo cual el plazo de registro se ampliará hasta el 30 de agosto, otorgando más tiempo para facilitar su participación en este ejercicio de autoevaluación y permitirles acceder a este reconocimiento de compromiso turístico.

Aplaudió el trabajo de la mano con la iniciativa privada, buscando evitar sanciones y suspensiones que afectan la operación y la reputación de los destinos, así como fortalecer la calidad y profesionalización del sector.