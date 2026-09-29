$!Llega a Mazatlán buque de la Armada para trasladar ayuda a BCS tras paso de ‘Polo’

Con la finalidad de trasladar ayuda a Baja California Sur tras el impacto del huracán Polo, arribó al puerto de Mazatlán el buque ARM “Isla Tiburón”, desde donde transportará víveres, agua potable, un helicóptero y equipo destinado a la atención de la emergencia.
De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, la embarcación tiene como objetivo transportar 2 mil despensas y 8 mil litros de agua potable, además de un helicóptero MI-17, maquinaria, vehículos, embarcaciones y equipo destinado a las labores de auxilio.
En el comunicado, se informó que la llegada del buque al puerto forma parte del despliegue de recursos por mar, aire y tierra que realiza la institución naval en respuesta a las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico en territorio sudcaliforniano.
“El buque ARM “Isla Tiburón” (BAL-01) arribó a Mazatlán con el fin de fungir como puente marítimo y trasladar a Baja California Sur 2 mil despensas, 8 mil litros de agua potable, un helicóptero MI-17, maquinaria, vehículos, embarcaciones y equipo”, se lee.
Con este puente marítimo, Mazatlán servirá como punto de enlace para el traslado de suministros y recursos que apoyarán la atención de la emergencia en Baja California Sur.
La Secretaría de Marina informó que las operaciones se coordinan de manera permanente desde el Puesto de Mando y Control instalado en Ciudad Constitución, donde se mantiene comunicación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para organizar las acciones de atención a la población.
Como parte de este operativo, personal de los Mandos Navales de La Paz y Santa Rosalía realiza recorridos y labores de auxilio en las zonas afectadas por el huracán.
En Loreto, los elementos navales también participan en el traslado de víveres y colchonetas a los albergues habilitados para atender a la población, mientras que entre las medidas de protección se reportó la colocación de 500 costales en lugares susceptibles de inundaciones.
Hasta el momento, no se ha informado cuándo zarpará el buque ARM “Isla Tiburón” desde Mazatlán ni a qué puerto de Baja California Sur llegará para desembarcar los víveres, el agua potable y el equipo de apoyo.