$!Llega a Mazatlán buque de la Armada para trasladar ayuda a BCS tras paso de ‘Polo’

Con la finalidad de trasladar ayuda a Baja California Sur tras el impacto del huracán Polo, arribó al puerto de Mazatlán el buque ARM “Isla Tiburón”, desde donde transportará víveres, agua potable, un helicóptero y equipo destinado a la atención de la emergencia. De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, la embarcación tiene como objetivo transportar 2 mil despensas y 8 mil litros de agua potable, además de un helicóptero MI-17, maquinaria, vehículos, embarcaciones y equipo destinado a las labores de auxilio.

En el comunicado, se informó que la llegada del buque al puerto forma parte del despliegue de recursos por mar, aire y tierra que realiza la institución naval en respuesta a las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico en territorio sudcaliforniano. “El buque ARM “Isla Tiburón” (BAL-01) arribó a Mazatlán con el fin de fungir como puente marítimo y trasladar a Baja California Sur 2 mil despensas, 8 mil litros de agua potable, un helicóptero MI-17, maquinaria, vehículos, embarcaciones y equipo”, se lee.

Con este puente marítimo, Mazatlán servirá como punto de enlace para el traslado de suministros y recursos que apoyarán la atención de la emergencia en Baja California Sur. La Secretaría de Marina informó que las operaciones se coordinan de manera permanente desde el Puesto de Mando y Control instalado en Ciudad Constitución, donde se mantiene comunicación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para organizar las acciones de atención a la población. Como parte de este operativo, personal de los Mandos Navales de La Paz y Santa Rosalía realiza recorridos y labores de auxilio en las zonas afectadas por el huracán.