$!Llega a Mazatlán el Albergue de la Viña para familias de internos del Hospital General

Acercar la ayuda cuando más se necesita en momentos de enfermedad con alimentos, baños y dormitorios gratuitos forma parte de la misión hospital que la Asociación Cristiana Viña les motivó para equipar un contenedor albergue-sanador beneficiando a las personas que pasan largas horas, días y meses a la espera de noticias positivas fuera del Hospital General. Y es que bañarse, dormir y comer para recargar energías en su larga espera, es necesario para los familiares, y el Albergue de la Viña será de uso totalmente gratuito. Alejandro Barragán es uno de los pastores de la Viña quien informó que el contenedor estaba listo desde enero y que estaba apunto de instalarse tras liberarles el permiso municipal para instalarlo en el camellón central frente al Hospital General. Ya está en el sitio, solo faltan algunos detalles para abrirlo.







La misión hospital, explicó nace desde la pandemia, donde vieron que hay mucha gente afuera del Hospital General esperando a familiares y desde esas fechas han estado llevando todos los martes café y comida, la palabra de Dios, consuelo y si alguien necesita un abrazo estar ahí para ellos. Agregó que la necesidad fue mucho más grande y va más allá del alimento, así que creció a este proyecto social de darle forma al contenedor con regaderas, un dormitorio con ocho camas de literas, una pequeña cocina y en la parte de afuera habrá mesas para que la gente pueda sentarse y comer con sombra, todo de uso totalmente gratis para las personas que lo necesiten, detalló Alejandro quien es hijo de los fundadores de la Viña Cristina.





