$!Llega a Mazatlán el Albergue de la Viña para familias de internos del Hospital General

Acercar la ayuda cuando más se necesita en momentos de enfermedad con alimentos, baños y dormitorios gratuitos forma parte de la misión hospital que la Asociación Cristiana Viña les motivó para equipar un contenedor albergue-sanador beneficiando a las personas que pasan largas horas, días y meses a la espera de noticias positivas fuera del Hospital General.
Y es que bañarse, dormir y comer para recargar energías en su larga espera, es necesario para los familiares, y el Albergue de la Viña será de uso totalmente gratuito.
Alejandro Barragán es uno de los pastores de la Viña quien informó que el contenedor estaba listo desde enero y que estaba apunto de instalarse tras liberarles el permiso municipal para instalarlo en el camellón central frente al Hospital General. Ya está en el sitio, solo faltan algunos detalles para abrirlo.
La misión hospital, explicó nace desde la pandemia, donde vieron que hay mucha gente afuera del Hospital General esperando a familiares y desde esas fechas han estado llevando todos los martes café y comida, la palabra de Dios, consuelo y si alguien necesita un abrazo estar ahí para ellos.
Agregó que la necesidad fue mucho más grande y va más allá del alimento, así que creció a este proyecto social de darle forma al contenedor con regaderas, un dormitorio con ocho camas de literas, una pequeña cocina y en la parte de afuera habrá mesas para que la gente pueda sentarse y comer con sombra, todo de uso totalmente gratis para las personas que lo necesiten, detalló Alejandro quien es hijo de los fundadores de la Viña Cristina.
Así que están invitando a otras organizaciones civiles que quieran adoptar un día o dos a la semana para llevar alimentos, solo es cuestión de coordinarse con los responsables de la Viña, indicó.
“El contenedor va a estar 24/7 y nosotros Viña vamos a estar los martes, pero queremos que sepan que otras asociaciones civiles se unan al proyecto y puedan usar al contender y quieran usar el horario de la mañana de otro día, puedan hacerlo, obviamente firmando un compromiso de uso para limpiar y cuidar las instalaciones, y con todo el gusto del mundo estamos abiertos a que otras personas puedan usarlo para bendecir a la gente que está en el hospital”, habló como una suma de esfuerzos para ayudar a más personas.
La Viña Mazatlán es una asociación cristiana que durante 30 años viene realizando trabajo social con diversas actividades en la ciudad, desde los comedores comunitarios, apoyan a refugios de animales, llevan cada martes y jueves alimentos y agua a los pepenadores del basurón y el proyecto que está a un mes de cristalizarse, el contenedor albergue para familiares que cuidan a internos en el hospital general.