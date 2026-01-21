$!Llega a Mazatlán el Carnival Panorama con más de 5 mil cruceristas

La mañana de este miércoles arribó a Mazatlán el Carnival Panorama con más de 5 mil cruceristas a bordo.

El crucero trae consigo 4 mil 84 pasajeros y mil 381 tripulantes, el cual procede de Puerto Vallarta.

Se espera que la llegada de la embarcación turística reactive los servicios que se ofrecen en la ciudad, así como paseos por sus diferentes atractivos.