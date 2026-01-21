$!Llega a Mazatlán el Carnival Panorama con más de 5 mil cruceristas

La mañana de este miércoles arribó a Mazatlán el Carnival Panorama con más de 5 mil cruceristas a bordo.
El crucero trae consigo 4 mil 84 pasajeros y mil 381 tripulantes, el cual procede de Puerto Vallarta.
Se espera que la llegada de la embarcación turística reactive los servicios que se ofrecen en la ciudad, así como paseos por sus diferentes atractivos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, el arribo del crucero de este miércoles 21 de enero se dio a las 9:00 horas.
Por el Centro Histórico, el Malecón, Olas Altas y la Zona Dorada se activaron los negocios y servicios de transportación turística ante la demanda de paseos.
El Carnival Panorama es el noveno de 15 cruceros programados para llegar a Mazatlán durante el primer mes del año y de los 150 del 2026.
Esta naviera programa frecuentemente a Mazatlán en sus itinerarios por la Riviera Mexicana, trayendo miles de turistas que disfrutan del puerto y revitalizan la economía local en servicios y comercio en temporada baja como la actual.
Este buque partirá a las 18:00 horas con rumbo a La Paz, Baja California Sur.