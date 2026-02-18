$!Llega a Mazatlán el Carnival Panorama con más de 5 mil visitantes

Mazatlán recibe más de 4 mil cruceristas a bordo del Carnival Panorama. Los visitantes internacionales y nacionales generan una importante derrama económica, en este caso de aproximadamente 4 millones de pesos. A las 9:00 horas de este miércoles arribó a la ciudad el crucero Carnival Panorama procedente de Puerto Vallarta con 4 mil 451 pasajeros y mil 420 tripulantes.

Este crucero es el noveno de 13 buques que llegarán en febrero, atracando en los muelles portuarios turísticos de Mazatlán para bajar a grupos que contratan paseos por los lugares emblemáticos como la Catedral, el Mercado Municipal Pino Suárez, la Plazuela Machado, la Glorieta del clavadista, el Faro, el Malecón y la Zona Dorada. A la fecha, suman 34 mil 771 cruceristas en total, según datos contabilizados por la Secretaría de Turismo de entre las embarcaciones que han llegado a la ciudad.