$!Llega a Mazatlán el Carnival Panorama con más de 5 mil visitantes

Mazatlán recibe más de 4 mil cruceristas a bordo del Carnival Panorama.
Los visitantes internacionales y nacionales generan una importante derrama económica, en este caso de aproximadamente 4 millones de pesos.
A las 9:00 horas de este miércoles arribó a la ciudad el crucero Carnival Panorama procedente de Puerto Vallarta con 4 mil 451 pasajeros y mil 420 tripulantes.
Este crucero es el noveno de 13 buques que llegarán en febrero, atracando en los muelles portuarios turísticos de Mazatlán para bajar a grupos que contratan paseos por los lugares emblemáticos como la Catedral, el Mercado Municipal Pino Suárez, la Plazuela Machado, la Glorieta del clavadista, el Faro, el Malecón y la Zona Dorada.
A la fecha, suman 34 mil 771 cruceristas en total, según datos contabilizados por la Secretaría de Turismo de entre las embarcaciones que han llegado a la ciudad.
En el resumen del primer mes del año visitaron la ciudad 15 embarcaciones con 51 mil pasajeros que generaron 82 millones de pesos en derrama económica para los diversos sectores que prestan servicios turísticos en el puerto.
El año pasado, la cantidad de visitantes internacionales que llegaron a bordo de 124 cruceros fue de 436 mil, mismos que estimaron se generó una derrama económica de 695 millones de pesos.