$!Llega a Mazatlán el crucero Navigator of the Seas con casi 5 mil visitantes

El Navigator Of The Seas llegó este lunes a Mazatlán con casi 5 mil cruceristas. Es el primer buque de los cinco que atracarán durante esta semana al puerto. En la tercera semana de arribos de cruceros del año se genera gran movimiento en la economía de la ciudad.





El atraque del Navigator of the Seas se dio a las 07:30 Horas proveniente de Cabo San Lucas con 3 mil 791 pasajeros y mil 254 tripulantes. Se trata de un crucero de la naviera Royal Caribbean que atraviesa el Pacífico mexicano para visitar los puertos de Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Mazatlán.



