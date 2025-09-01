Llega a Mazatlán el crucero Navigator of the Seas, el primero de septiembre

Arriba el Navigator of the Seas a Mazatlán, el primer crucero de los que están programados para septiembre.

Tras concluir el periodo vacacional de verano, la afluencia de turismo se redujo y la posibilidad de que 3 mil 583 pasajeros y mil 248 tripulantes que vienen a bordo la embarcación bajen a consumir y pasear es alentador para los prestadores de servicios turísticos.

El barco llegó procedente de Los Cabos para continuar a Puerto Vallarta.

Mazatlán es el destino de atraque del itinerario de siete días que la línea naviera Royal Caribbean incluye paradas en Los Cabos y Puerto Vallarta con salidas desde el 29 de agosto al 5 de septiembre de 2025.

Mazatlán recibirá a cinco cruceros turísticos en septiembre y 71 embarcaciones de enero a septiembre.

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mazatlán sigue consolidándose como uno de los puertos favoritos de las navieras internacionales en el Pacífico mexicano.

Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que Mazatlán destaca como un destino turístico de clase mundial, que resulta atractivo para los viajeros internacionales.

“La presencia de los cruceristas en Mazatlán beneficia a los comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos y de transporte, lo que fortalece enormemente a la economía local”, destacó.

Y es que durante su estancia en la ciudad los turistas recorren sus principales atractivos, como el Malecón, la Plazuela Machado, el Mercado Municipal Pino Suárez, el Clavadista y la Catedral entre otros.

Este 1 de septiembre arribó al puerto el Navigator Of The Seas, del que estiman deje una derrama económica superior a los 6 millones de pesos.

Los siguientes arribos están programados para los días 3, 17, 22 y 30 de septiembre.