Llega a Mazatlán el crucero Royal Princess con casi 5 mil visitantes

Este martes llegó a Mazatlán el crucero turístico Royal Princess con 5 mil visitantes, el buque 13 de los 20 que están programados durante el mes de abril, los cuales favorecen la economía interna de Mazatlán.

La llegada del segmento de cruceros turísticos representa un evento clave para la actividad turística en el Pacífico mexicano, en específico para Mazatlán por el dinamismo que genera a su paso en tierra, destacó el promotor turístico Rafael González.

Es muy notorio como en la temporada baja de visitantes de Mazatlán, indicó, se destaca la afluencia de cruceristas por el descenso de miles de pasajeros y tripulantes por la ciudad.

El crucero llegó procedente de destinos como Los Cabos, se caracteriza por su lujo, diseño con vista alar, tecnología moderna y por generar una notable derrama económica al visitar el Centro Histórico, mercados y playas locales antes de continuar su travesía a Puerto Vallarta, comentó.

“Cada que llega crucero tenemos oportunidad de venta, no solo los paseos que ofrecemos sino la cadena de servicios, desde comercios, restaurantes, transportistas hasta los de actividades acuáticas y de turismo rural”, asentó.

El Royal Princess llegó a los muelles portuarios alrededor de las 8:30 horas y tiene programado salir a partir de las 18:00 horas.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo estatal, el navío trae a bordo 3 mil 560 pasajeros y mil 322 tripulantes.

Además representa un buen espectáculo en La Puntilla para los locales cuando llega un crucero a la ciudad, como ocurrió con el Royal Princess con más de 3 mil 500 turistas.

Los datos oficiales, tras la visita, estiman que deje una derrama económica de alrededor de 4 a 5 millones de pesos, si el porcentaje de pasajeros baja y consume en su estancia disfrutando de la riqueza cultural, tradiciones y atractivos que distinguen a Mazatlán como uno de los destinos turísticos atractivo para la industria de cruceros y que no han dejado de llegar.

Los turistas suelen explorar puntos clave como el Malecón, el Centro Histórico, Catedral y comunidades cercanas como El Quelite.