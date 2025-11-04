$!Llega a Mazatlán el crucero Royal Princess con casi 5 mil visitantes

El crucero Royal Princess llega a Mazatlán con más de 4 mil pasajeros y tripulantes.

Es el primer buque de cuatro programados para arribar en noviembre que se suma a casi 300 mil visitantes registrados a largo del año.

El buque de la línea Princess Cruises transporta a bordo a 3 mil 600 pasajeros y mil 346 tripulantes y forma parte del desfile de 81 buques de enero a la fecha que vienen por la travesía del Pacífico mexicano.

Según el calendario de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán, el Royal Princess está programado para hacer cuatro visitas durante noviembre al puerto, el de este martes 4, el 11, 18 y el 25, de un total de 18 cruceros que vendrán al destino.