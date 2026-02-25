$!Llega a Mazatlán el crucero Royal Princess con más de 4 mil cruceristas

El buque turístico Royal Princess llegó a Mazatlán este miércoles procedente de Cabo San Lucas con 4 mil 929 pasajeros y tripulantes a bordo.
El crucero tiene constantes arribos al puerto mazatleco durante la temporada de invierno y primavera 2026 y ha venido consolidándose como un visitante habitual en la ruta por la travesía del Pacífico.
El navío cuando llega genera derrama económica en temporada baja de afluencia turística.
Este crucero tiene como destino final, después de Mazatlán el puerto de Los Ángeles.