$!Llega a Mazatlán el crucero Royal Princess con más de 4 mil cruceristas

El buque turístico Royal Princess llegó a Mazatlán este miércoles procedente de Cabo San Lucas con 4 mil 929 pasajeros y tripulantes a bordo.

El crucero tiene constantes arribos al puerto mazatleco durante la temporada de invierno y primavera 2026 y ha venido consolidándose como un visitante habitual en la ruta por la travesía del Pacífico.

El navío cuando llega genera derrama económica en temporada baja de afluencia turística.