$!Llega a Mazatlán el crucero Ruby Princess con 3 mil turistas

Con más de 3 mil cruceristas cierra la penúltima semana de noviembre de Mazatlán. De acuerdo con un comunicado de la línea naviera, el Ruby Princess arribó a las 8 de la mañana procedente de Puerto Vallarta como puerto mexicano dentro del itinerario 11 Days Round Trip Mexicana Rivera.





El puerto turístico cierra esta semana una jornada de dinamismo turístico, con el arribo del crucero Ruby Princess como parte de la temporada 2025-2026. La llegada de esta embarcación podrían dejar una derrama superior a 4 millones de pesos, derivada de los gastos que realicen de 3 mil pasajeros y mil de la tripulación que bajen a tierra durante su estancia, el crucero Ruby Princess considerado la joya de los mares benefició a los negocios locales del puerto.





Los sitios más visitados de la ciudad por los extranjeros se vieron con algo de compras, los tianguistas de la Glorieta Sánchez Taboada, de la Catedral, negocios del mercado Pino Suárez, en la Plazuela Machado, los ubicados por las calles del Centro Histórico, el Malecón y la Zona Dorada, donde recorren restaurantes y centros joyeros, en algunos casos. Los cruceros representan una alternativa más de ingresos a la economía de casa cada que llegan en su recorrido por la ruta de la Riviera del pacífico Mexicano, desde donde contemplan el mundo en cada destino de atraque.



