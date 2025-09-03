$!Llega a Mazatlán el crucero turístico Carnival Panorama

Este miércoles llegó a Mazatlán el crucero turístico Carnival Panorama, el cual trajo consigo 4 mil 249 pasajeros y mil 429 tripulantes como parte de su travesía por la ruta del Pacífico mexicano.
Con esta visita, se reactivan sectores como transportistas, de alimentos, las playas, el Gran Acuario y recorridos por la ciudad.
Este miércoles, el primero del mes de septiembre fue testigo del arribo del segundo crucero de los cinco programados para este mes con 20 mil pasajeros a bordo.
Considerado todo un espectáculo a su arribo, el crucero Carnival Panorama llegó procedente de La Paz como parte de su itinerario por el Pacífico.
Como de costumbre este crucero atracó a las 09:00 horas y tiene programada su salida a las 18:00 horas, rumbo a Puerto Vallarta.
Para Mazatlán y su red de prestadores de servicios turísticos, cada que llega un crucero representa una importante oportunidad por la derrama económica que dejan a su paso y como promoción internacional del destino de que Mazatlán sigue siendo un puerto seguro.
Los visitantes recorren los principales atractivos de la ciudad como el Centro Histórico, el Clavadista, el malecón, la Zona Dorada, las playas y su gastronomía.