$!Llega a Mazatlán el crucero turístico Carnival Panorama

Este miércoles llegó a Mazatlán el crucero turístico Carnival Panorama, el cual trajo consigo 4 mil 249 pasajeros y mil 429 tripulantes como parte de su travesía por la ruta del Pacífico mexicano.

Con esta visita, se reactivan sectores como transportistas, de alimentos, las playas, el Gran Acuario y recorridos por la ciudad.

Este miércoles, el primero del mes de septiembre fue testigo del arribo del segundo crucero de los cinco programados para este mes con 20 mil pasajeros a bordo.