Llega a Mazatlán el crucero turístico Navigator of the Seas

Desde Los Ángeles California llegó el crucero Navigator Of The Seas con destino a Mazatlán.

Pasajeros en busca de una escapada rápida escogieron la ruta mexicana llena de acción y contacto con la naturaleza.

Con casi 5 mil pasajeros y tripulantes a bordo, el Navigator Of The Seas llegó esta mañana a Mazatlán.

La travesía tiene itinerarios para visitar destinos a lo largo de la Riviera Mexicana, como Ensenada, Isla Catalina, Los Cabos, Vallarta, Mazatlán y otras partes del Pacífico mexicano.

Según personal de la naviera Royal Caribbean, la costa oeste de México es una ruta muy vendible y Mazatlán forma parte de ese paraíso de belleza natural, cultura vibrante y aventura sin fin que se oferta a diferencia de su contraparte en la Riviera Maya.

Los pasajeros y tripulantes, algunos se bajan a recorrer los principales puntos atractivos que oferta la industria de servicios turísticos locales, como el paseo a pie por el centro histórico, donde recorren y se toman fotografías por la Plazuela Machado, catedral, el mercado municipal Pino Suárez y Olas Altas.

También, a bordo de turibuses son llevados a la Glorieta Sánchez Taboada para presenciar el acto del clavadista y comprar artesanías, además de recorrer el malecón y una parada a conocer del Gran Acuario, hasta llegar a la Zona Dorada, donde se concentra el comercio joyero má tradicional del puerto, así como los restaurantes y zona hotelera.

Pero, además hay quienes optan por los paseos a comunidades rurales y disfrutar de la gastronomía lugareña que reactiva a quienes tienen el beneficio de que se les lleven viajes de cruceristas.

El Navigator Of The Seas zarpó de la clase Voyager desde Los Ángeles renovado en 2019 con la programación de explorar destinos desde Baja California, Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta, elogiaron.

Este buque turístico internacional es el 10 que arriba a Mazatlán y que forma parte de los 13 programados durante el mes de octubre.

A quienes abordan en el muelle de atraque de Los Ángeles, California, el barco ofrece viajes de cuatro a siete noches a la Riviera Mexicana, Ensenada y la Isla Catalina.

El lunes 13 de octubre el Navigator Of The Seas ya había hecho un arribo en Mazatlán.