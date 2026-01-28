$!Llega a Mazatlán el Norwegian Jade con 3 mil visitantes

La mañana de este miércoles arribó a Mazatlán el crucero turístico Norwegian Jade con más de 3 mil visitantes a bordo. El buque turístico llegó procedente de Puerto Vallarta con más de 2 mil 283 pasajeros y mil 12 tripulantes, como parte de sus visitas realizadas desde principios de 2026.





Los visitantes disfrutarán de sus tradicionales recorridos por la ciudad y de la decoración del Carnaval y sus atractivos monigotes en el Malecón y la Plazuela Machado. Este segmento de turismo nacional e internacional que navega por tres puertos del Pacífico mexicano impulsa la actividad turística durante la temporada baja de visitantes.





La embarcación atracó a las 07:45 horas y partirá alrededor de las 18:00 horas para dirigirse luego al destino de Los Cabos, Baja California Sur. Durante las 10 horas de su estadía por la ciudad, los cruceristas recorren zonas como el Centro Histórico, Olas Altas, el Malecón y la Zona Dorada generando una importante derrama económica.



