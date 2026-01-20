$!Llega a Mazatlán el Norwegian Jade con más de 3 mil cruceristas

Este martes llegaron a Mazatlán más de 3 mil cruceristas a bordo del buque Norwegian Jade.

Con este arribo, la actividad turística se aceleró por los recorridos que se hacen algunos de los sitios emblemáticos de la ciudad que ya luce con espíritu de Carnaval.

Desde muy temprano atracó en los muelles turísticos el crucero Norwegian Jade, a las 7:45 horas procedente de Puerto Vallarta con 3 mil 328 pasajeros y tripulantes, según datos de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.