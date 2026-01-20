$!Llega a Mazatlán el Norwegian Jade con más de 3 mil cruceristas

Este martes llegaron a Mazatlán más de 3 mil cruceristas a bordo del buque Norwegian Jade.
Con este arribo, la actividad turística se aceleró por los recorridos que se hacen algunos de los sitios emblemáticos de la ciudad que ya luce con espíritu de Carnaval.
Desde muy temprano atracó en los muelles turísticos el crucero Norwegian Jade, a las 7:45 horas procedente de Puerto Vallarta con 3 mil 328 pasajeros y tripulantes, según datos de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.
De la visita de 2 mil 317 pasajeros y mil 11 tripulantes, al menos la mitad trae planes o paseos pagados para recorrer lugares, a pie o en turibuses como el Centro Histórico, la Glorieta Sánchez Taboada y el Malecón.
Prestadores de servicios turísticos han solicitado que las banquetas tengan botes de basura suficientes.
La llegada del turismo de crucero aprovecha que Mazatlán está siendo decorado para los festejos carnavaleros con la colocación de los diversos monigotes para tomarse fotografías.