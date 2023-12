“Es una experiencia bien que no está al par de otras aerolíneas, ahorita tuvimos una demora de la aerolínea antes de subir ahí en el AIFA, pero fue rápido, así cuando llegó nos subimos de volada, no nos tardamos mucho, salimos a la 01:00 de la tarde, estaba previsto a las 12:30, no sé bien la situación (de la demora), nada más que estaba demorado, pero llegó y ya nos venimos”, dijo Ricardo Alvarado, proveniente de Morelos y con destino final a Los Mochis.

“Llegó la aeronave y se subieron los capitanes, los comandantes y a los pocos minutos ya nos subimos nosotros... yo conté 17 pasajeros (los que venían en dicho vuelo), yo trabajo aquí en Sinaloa, yo soy del estado de Morelos”.

Los pasajeros consultados dieron a conocer que en este vuelo les brindaron la comida gratis, consistente en un sándwich y bebida; además les regalaron una bolsa con souvenirs, entre ellos una cobija y un folleto con información de los lugares a donde viaja esta aerolínea.