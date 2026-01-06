Llega a Mazatlán el Royal Princess, el primero de 2026

Este miércoles 6 de enero llegó a Mazatlán el crucero Royal Princess, la primera embarcación turística de 2026.

Su arribo está cargado de buenas expectativas con la visita de pasajeros que reactivan la economía local.

El crucero Royal Princess es el primero de 15 cruceros del mes de enero que llegarán a Mazatlán durante el nuevo año.

En pleno festejo de Día de Reyes, el buque atracó desde las 8:30 horas con 3 mil 739 pasajeros y mil 312 tripulantes a bordo.

La primera embarcación del mes, de entre las 150 programadas del 2026, arribó procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur y durante su permanencia en Mazatlán, los pasajeros de origen mexicano y de otros países vienen a conocer diversos atractivos de la ciudad utilizando las tradicionales pulmonías, vehículos descapotados diseñados específicamente para el turismo local, en taxis, aurigas y los turibuses.

La visita incluye recorridos tanto en la ciudad como en áreas rurales cercanas, donde los cruceristas exploran puntos de interés y participan en recorridos turísticos amenos.

El flujo constante de cruceros favorece la consolidación de Mazatlán como uno de los destinos preferidos para turistas nacionales e internacionales, interesados en actividades como el encuentro con lobos marinos en el acuario, tour gastronómicos y de historia.

Con la presencia de los visitantes internacionales reactiva la economía local tanto en la ciudad como en las comunidades cercanas y sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa en México, gracias a su oferta turística diversa, su reconocida gastronomía y la calidez de su gente.

Esto lo ha convertido en una parada obligada para los cruceros internacionales dentro de la travesía del Pacífico mexicano, cuyos pasajeros buscan disfrutar de sus playas, atractivos turísticos y sabores únicos que solo ofrece Mazatlán.