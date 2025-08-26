Llega apoyo económico a la madre de San Juanita en Mazatlán

MAZATLÁN._ A las oficinas de Noroeste llegó una ayuda económica de 2 mil pesos para la mamá de San Juanita, quien lamentablemente falleció el pasado 15 de agosto en Mazatlán tras sufrir varios padecimientos.

Este caso se lo hemos estado narrando desde que su familia solicitó ayuda urgente entre los lectores de esta casa editorial para solventar los gastos excesivos en la atención para la joven de 26 años, quien padecía de parálisis cerebral, y para los tratamientos que le pidieron al internarla en el Hospital General por graves problemas respiratorios.

La ayuda fue enviada de manera anónima por personas caritativas que han estado al pendiente de este caso desde que se dio a conocer a la sociedad sinaloense.

La joven recibió apoyo económico y donativos de parte de los lectores del periódico Noroeste en múltiples ocasiones para ayudar a cubrir sus gastos de salud, que incluían medicamentos y tratamiento para su parálisis cerebral.

La mamá de San Juanita, la señora Teresa Rojas, agradeció amablemente y bendijo la ayuda humanitaria que se le sigue haciendo llegar a través de Noroeste y que utilizará para pagar deudas que le dejaron los gastos funerarios.