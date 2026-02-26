$!Llega Claudia Sheinbaum a Mazatlán en medio de la ola de desaparecidos, fosas clandestinas y guerra del Cártel de Sinaloa

MAZATLÁN._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó vía aérea a Mazatlán la noche de este jueves 26 de febrero, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Sheinbaum Pardo fue recibida en un ambiente de algarabía y emoción por cientos de personas que se dieron cita en el acceso principal del Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna para darle la bienvenida.