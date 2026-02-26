Mazatlán
Llega Claudia Sheinbaum a Mazatlán en medio de la ola de desaparecidos, fosas clandestinas y guerra del Cártel de Sinaloa

La Presidenta fue recibida por ciudadanos a su llegada al aeropuerto de Mazatlán, bajo un fuerte dispositivo de seguridad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/02/2026 20:54
26/02/2026 20:54

MAZATLÁN._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó vía aérea a Mazatlán la noche de este jueves 26 de febrero, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Sheinbaum Pardo fue recibida en un ambiente de algarabía y emoción por cientos de personas que se dieron cita en el acceso principal del Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna para darle la bienvenida.

La Presidenta de México arribó en medio de la ola de desaparecidos en el puerto; el hallazgo de fosas clandestinas en El Verde, Concordia; el aumento de la violencia en Escuinapa y la ola de asesinatos en Culiacán.

Apenas la mañana del pasado domingo, en la sindicatura de Villa Unión se realizaron bloqueos con vehículos incendiados tras la captura y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco.

