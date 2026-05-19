Llega crucero Navigator of the Seas con más de 3 mil 700 pasajeros

Este martes arribó a Mazatlán el crucero Navigator Of The Seas con 3 mil 758 pasajeros y mil 255 tripulantes a bordo, procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur y con destino a Los Ángeles.

De acuerdo con autoridades estatales, este arribo es el tercero de seis cruceros programados para arribar en mayo, periodo en el que se prevé la llegada de más de 22 mil visitantes internacionales y una derrama económica estimada en 35 millones de pesos.

Las cifras de la Secretaría de Turismo de Sinaloa señalan que la presencia constante de líneas navieras internacionales refleja la confianza del sector turístico en Mazatlán como destino de cruceros.

Este gigante flotante destaca por sus divertidas remodelaciones, que incluyen toboganes extremos, una montaña rusa acuática y una excelente variedad de restaurantes a bordo, según la naviera.

Con rutas saliendo principalmente de Los Ángeles, California, el barco realiza viajes cortos y llenos de aventura por la Riviera Mexicana.

De acuerdo a sus itinerarios más populares suelen incluir paradas en Mazatlán como destino famoso por sus playas, el Malecón, Olas Altas y su gastronomía.

En Cabo San Lucas para disfrutar del famoso Arco y sus aguas cristalinas y Ensenada e Isla Catalina por sus escapadas clásicas de tres a cuatro días.

Según cifras oficiales, hasta el 5 de mayo el puerto ha recibido 67 cruceros en lo que va de 2026, con más de 240 mil visitantes internacionales y una derrama económica acumulada superior a 370 millones de pesos.