Mazatlán
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Turismo

Llega el crucero Carnival Firenze a Mazatlán con 3 mil 502 pasajeros y mil 463 tripulantes

La embarcación llega desde Long Beach, California, para su itinerario por el Pacífico mexicano
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/10/2026 15:17
15/10/2026 15:17

MAZATLÁN._ Mazatlán recibió este jueves al crucero Carnival Firenze, procedente de Long Beach, California, y con destino a Cabo San Lucas, como parte de su itinerario por el Pacífico mexicano.

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La embarcación arribó con 3 mil 502 pasajeros y mil 463 tripulantes, quienes tienen la oportunidad de conocer los atractivos turísticos, la gastronomía y la oferta cultural con la que cuenta la ciudad.

La llegada de esta embarcación genera movimiento en los servicios turísticos, comercios y establecimientos locales.

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El arribo de cruceros contribuye a la actividad económica del puerto y permite que visitantes de distintas partes del mundo conozcan la riqueza de Mazatlán, cuya oferta turística continúa atrayendo a viajeros internacionales.

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