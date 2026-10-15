$!Llega el crucero Carnival Firenze a Mazatlán con 3 mil 502 pasajeros y mil 463 tripulantes

MAZATLÁN._ Mazatlán recibió este jueves al crucero Carnival Firenze, procedente de Long Beach, California, y con destino a Cabo San Lucas, como parte de su itinerario por el Pacífico mexicano.

La embarcación arribó con 3 mil 502 pasajeros y mil 463 tripulantes, quienes tienen la oportunidad de conocer los atractivos turísticos, la gastronomía y la oferta cultural con la que cuenta la ciudad.

La llegada de esta embarcación genera movimiento en los servicios turísticos, comercios y establecimientos locales.