$!Llega el Dr. Vagón a Mazatlán y después recorrerá otros puntos de Sinaloa

Como parte de su novena visita a Sinaloa, del 17 al 21 de agosto el Dr. Vagón, El Tren de la Salud, estará en la estación del Ferrocarril, ubicada en la Colonia Santa Elena, en Mazatlán, ofreciendo servicios médicos de vanguardia, sin costo alguno. Este Programa de la Fundación Grupo México también incluye visitas a la Estación León Fonseca, en Guasave, del 24 al 28 de agosto y a El Fuerte del 31 de agosto al 4 de septiembre. En un comunicado de prensa, la Fundación destaca que Sinaloa es un estado al que el Dr. Vagón regresa de forma constante motivado por la extraordinaria recepción de la gente para acceder a servicios médicos de alta especialidad, sin costo alguno.

“A lo largo de su recorrido por el Estado, el tren ha visitado 10 municipios y ha brindado atención a más de 21 mil personas, con lo que ha reafirmado su fuerte presencia en la región”, añadió el comunicado. Agregó que a través de la infraestructura de Grupo México Transporte los habitantes de esta entidad tendrán una amplia gama de servicios gratuitos que incluyen medicina general y especialidades como Medicina Interna, Oftalmología, Pediatría, Ginecología y Geriatría. La oferta médica se robustece con clínicas especializadas en salud integral para la mujer, salud visual, soluciones auditivas y un manejo integral para pacientes con diabetes. “El modelo de atención integral asegura que cada persona reciba pruebas de laboratorio, estudios de gabinete, y de ser requerido, la entrega de medicamentos o la adquisición de anteojos o auxiliares auditivos, entregando soluciones tangibles en cada consulta”, informó El Gobierno de Sinaloa reportó que en coordinación con la Fundación Grupo México y la Secretaría de Salud de Sinaloa, puso en marcha en Mazatlán las actividades de Dr. Vagón, el Tren de la Salud, que ofrecerá 500 fichas de atención médica diariamente. Durante una rueda de prensa encabezada por Ismael Barros, directivo de Venados de Mazatlán, y con la participación de Ana Sofía Lanczyner Domínguez, subdirectora del Área de Salud de Fundación Grupo México, así como autoridades estatales, se informó que el Tren de la Salud recorrerá cuatro localidades de Sinaloa, donde permanecerá cinco días en cada una.