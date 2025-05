$!Llega el ‘pajarito’ a Mazatlán; pescadores sacan buen botín en su segundo día en altamar

“En este segundo día nos fue mejor, alcanzamos casi a llenar el barquillo porque como ayer fue Día de las madres, pues no salimos. Un día antes fuimos y buscamos la mancha, encontramos, pero llegamos tarde y es un momento en que te dan una oportunidad y si no la aprovechas, pues se van y ya no lo encuentras; se están moviendo y hoy como ya sabíamos, nos fuimos más preparados y salió para que la gente venga a comprar y no se quede sin pájaro”, indicó López Benítez.

“El viernes agarramos solo una jaba, ponle que unos 10 kilos, así que de 2-3 kilos nos tocó a cada quien ahí en la lancha porque nos los repartimos. Yo creo que hoy sacamos unos 200 kilos, y la gente está viniendo a comprar, así que vénganse aquí al Playa Norte porque no sabemos si mañana va a haber. Esto lo agarramos ahorita y dice la gente, pero ya después no sabemos si lo va a poder probar la gente”.

Ya en la playa, los pescadores pesaron el botín en su panga y comenzaron a vender a 80 pesos el kilo de ‘pajarito’; mientras que las filas de personas se acumulaban para hacer sus compras. Cabe mencionar que esta pesca fue con atarraya y red, por lo que se pudo obtener una buena cantidad con las especies que decían las luces de la lancha.