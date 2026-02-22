$!Llega jornada de violencia a Villa Unión tras abatimiento de ‘El Mencho’, encañonan y golpean a periodista de Noroeste

Fue en esos momentos en que los hombres armados se percataron que el reportero gráfico de este diario grababa el incendio y lo encañonaron, lo golpearon con la mano en la cabeza y le quitaron su cámara fotográfica, los teléfonos celulares con los que trabaja y la cartera con sus pertenencias.

Fue cerca de las 12:30 horas cuando un grupo de cerca de 30 hombres armados y vestidos de negro se apoderaron de un tráiler de doble remolque de conocida empresa de paquetería que cruzaron en los semáforos del bulevard Niños Héroes, en Villa Unión y tras rociarlo con combustible le prendieron fuego, lo mismo que a un auto sedán, bloqueando en ambos sentidos.

Tras conocerse la noticia del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo de Fuerzas Federales en Tapalpa, Jalisco, inició la reacción de grupos del crimen organizado en ese mismo estado y se extendió a varias entidades del país con bloqueos carreteros e incendios de tráilers, autobuses y vehículos.

La jornada de violencia que inició en Jalisco la mañana de este domingo tras el abatimiento de Nemesio Oceguera “El Mencho” llegó a Villa Unión, al sur de Mazatlán, con bloqueos e incendios de vehículos y el encañonamiento y agresión a golpes a un periodista de Noroeste.

Instantes después y a bordo de motocicletas y camionetas los hombres armados se dirigieron hacia el puente del Río Presidio, mientras la gente cerraba rápidamente sus negocios y se resguardaba en donde podían o donde las personas se solidarizaban con las gentes que transitaban por la calle y las invitaron a resguardarse.

Ya en ese instante con los disparos de armas de fuego al aire amedrentaron a los demás conductores y sobre el sentido de norte a sur del puente sobre el Río Presidio, en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, en Villa Unión, rociaron de combustible que llevaban en bidones y quemaron otros dos tráilers, uno de los cuales quedó totalmente consumido por el fuego y otro se le quemó totalmente la cabina y un remolque.

En el entronque al poblado de El Pozole, también en la Sindicatura de Villa Unión, las personas armadas obligaron a los ocupantes de un autobús de pasajeros que circulaba al sur a descender y también le prendieron fuego, por lo que quedó completamente quemado.

También se reportó el incendio de un tráiler en conocida gasolinera al sur de Villa Unión y otro más a la altura del poblado del Aguaje de Costilla, pero esto último no se pudo confirmar porque las carreteras federales de la región quedaron totalmente bloqueadas.

La caseta de cobro de El Vainillo, del Libramiento Mazatlán, también fue cerrado a la circulación vehicular por elementos de la Guardia Nacional. También fue cerrada a la circulación vehicular la Supercarretera Durango Mazatlán.

Fue poco después de media hora cuando al lugar llegaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal con vehículos blindados, camionetas y autos para resguardar la zona y fue cuando las personas que se habían resguardado en algunos locales comerciales, pudieron salir a la calle y retirarse de la zona a pie o en vehículos.

Por el bloqueo varios vecinos de Villa Unión, entre ellos el conocido marisquero Manuel Sánchez Villalpando, popularmente como “El Cuchupetas” y su familia tuvieron que cruzar a pie de norte a sur el puente sobre el Río Presidio para poder llegar a su domicilio.

Ya con fuerte operativo de seguridad, elementos del Cuerpo de Bomberos Veteranos y de Bomberos de Mazatlán, con apoyo de Protección Civil, iniciaron labores para apagar el fuego y para que con una grúa pudieran retirar los restos de las unidades incendiadas.