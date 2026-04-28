$!Llega la fiesta del Día del Niño a familias de Valles del Ejido, en Mazatlán

Con una tarde llena de alegría, juegos y convivencia familiar, el Gobierno de Mazatlán y el Sistema DIF llevaron el festejo del Día del Niño a la colonia Valles del Ejido y sectores aledaños, donde cientos de niñas y niños disfrutaron de un ambiente festivo en las canchas deportivas de “El Chaflán”. Globos, inflables, música y alimentos dieron forma a esta celebración realizada este martes, como parte de las actividades organizadas para consentir a la niñez mazatleca durante toda la semana. Al igual que en el evento de la colonia Francisco Villa, las familias respondieron con entusiasmo, generando un espacio de alegría. Durante la jornada, los pequeños pudieron degustar pizza, churritos de maíz, palomitas y lechuguillas, además de recibir pelotas y globos al momento de su llegada, lo que marcó el inicio de una tarde repleta de diversión en las distintas áreas recreativas como juegos inflables y un parador fotográfico.









El festejo fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez, quienes reiteraron la importancia de impulsar acciones que fortalezcan el bienestar de la niñez, destacando que los niños y niñas representan el presente y futuro de la sociedad. “Para nosotros es una prioridad que las niñas y los niños sean el presente, no el futuro. Buscamos que su bienestar, que sus derechos y su alegría sean protegidos por este gobierno. Siempre vamos a estar al cuidado de nuestras niñas y niños mazatlecos; se merecen este festejo y ojalá que lo disfruten muchísimo. Vamos a tener mucha alegría, muchas sorpresas y feliz día del niño” expresó Palacios Domínguez.







