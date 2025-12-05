Mazatlán
Temporada decembrina

Llega la magia de la Navidad a Mazatlán con el encendido del pino y la iluminación en la Plazuela Machado

Con música, luces y fuegos artificiales, autoridades municipales dieron inicio a la temporada navideña 2025 en compañía de cientos de familias
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/12/2025 20:37
05/12/2025 20:37

MAZATLÁN._ La Navidad ya llegó a Mazatlán y lo hizo con el tradicional encendido del pino navideño y la iluminación decembrina en la Plazuela Machado, corazón del Centro Histórico.

El acto marcó formalmente el inicio de la temporada navideña en el puerto.

Acompañado por el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, Óscar García Osuna; el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, dio la bienvenida a cientos de familias que se reunieron para disfrutar el evento.

La Plazuela Machado, completamente abarrotada, se convirtió en un escenario festivo lleno de luces, música y convivencia comunitaria.

“Es un honor para nosotros iniciar esta etapa, esta era que tenemos en este 2025, porque es una época donde todos somos convocados a unidad, somos convocados a estar en familia. Esta es la época de recibir, de dar, esta es la época de Navidad, que nosotros la iniciamos con este encendido”, expresó Ríos Pérez.

El encendido estuvo acompañado de fuegos artificiales que iluminaron el cielo y de nieve artificial que sorprendió a los asistentes.

El espectáculo artístico estuvo a cargo del Ensamble Vocal del Centro Municipal de Artes, bajo la dirección del maestro Juan Pablo García, interpretando villancicos tradicionales como “Hark! The Herald Angels Sing”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Ven a cantar” y “Feliz Navidad – We Wish You a Merry Christmas”.

Al evento asistió también la realeza del Carnaval Internacional Mazatlán 2025, así como las y los aspirantes a los reinados de la máxima fiesta porteña para 2026, quienes se sumaron al ambiente festivo que dio la bienvenida a la Navidad en uno de los espacios culturales más representativos del municipio.

Se ausenta la Alcaldesa Estrella Palacios

Durante el evento del tradicional encendido del pino navideño y la iluminación decembrina en la Plazuela Machado, estuvo ausente la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

La mañana de este viernes, Palacios Domínguez informó que viajará este sábado a la Ciudad de México para acompañar a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la celebración del séptimo aniversario de la Cuarta Transformación.

Ante la convocatoria nacional para formar parte de esta conmemoración que encabezará Sheinbaum Pardo en el Zócalo capitalino, Palacios Domínguez confirmó que ya presentó el oficio correspondiente para ausentarse de sus actividades municipales, precisando que el viaje será con recursos propios.

#Navidad
#Iluminación
#Temporada Navideña
#Encendido de luces
