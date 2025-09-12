$!Llega la pitahaya saludable y de temporada a los cruceros de Mazatlán

La pitaya no solo es rica en sabor, colorida en apariencia y accesible en precio, sino que ayuda a la salud digestiva gracias a su fibra, y es una buena fuente de antioxidantes que combaten el daño celular. Para Omar Rojas, vendedor de frutas, la pitahaya es muy solicitada por sus aportes a la salud y sabor, y ya la tiene a la venta en su puesto ubicado en el crucero de la avenida Múnich, Colosio y Juan Pablo II.

A la fruta le llamó afrodisiaca y la comparó en su forma de madurar al plátano y por lo blando de su interior. “Ya la tenemos a la venta, la gente la pide como la fruta del dragón y es muy dulce y dicen que es afrodisiaca y nos la piden mucho”, expresó. Hay dos tipos de pitahaya, la rosa y blanca, y llegan a ser muy dulces, presumió; el kilogramo cuesta 80 pesos y son cuatro piezas, resaltó.