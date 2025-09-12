$!Llega la pitahaya saludable y de temporada a los cruceros de Mazatlán

La pitaya no solo es rica en sabor, colorida en apariencia y accesible en precio, sino que ayuda a la salud digestiva gracias a su fibra, y es una buena fuente de antioxidantes que combaten el daño celular.
Para Omar Rojas, vendedor de frutas, la pitahaya es muy solicitada por sus aportes a la salud y sabor, y ya la tiene a la venta en su puesto ubicado en el crucero de la avenida Múnich, Colosio y Juan Pablo II.
A la fruta le llamó afrodisiaca y la comparó en su forma de madurar al plátano y por lo blando de su interior.
“Ya la tenemos a la venta, la gente la pide como la fruta del dragón y es muy dulce y dicen que es afrodisiaca y nos la piden mucho”, expresó.
Hay dos tipos de pitahaya, la rosa y blanca, y llegan a ser muy dulces, presumió; el kilogramo cuesta 80 pesos y son cuatro piezas, resaltó.
De acuerdo con su aporte benéfico, esta fruta también puede ser útil para el control de peso por su bajo contenido calórico y alto nivel de agua; mejora la absorción del hierro para prevenir la anemia; y sus semillas contienen omega 3, que contribuye a la salud del corazón y el cerebro, además de huesos y articulaciones.
La fibra y los antioxidantes presentes en la pitahaya ayudan a regular los niveles de azúcar, lo que es útil para personas con prediabetes y diabetes tipo 2.
Este cultivo se siembra en algunos sitios de Sinaloa, desde donde, señaló Omar, le surten la fruta.