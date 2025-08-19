Llega Presa Picachos al 100 por ciento de su capacidad de almacenamiento

MAZATLÁN._ Después de que la Presa Picachos llegó ya al 100 por ciento de su capacidad de almacenamiento tras las lluvias recientes, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que no se tiene ninguna notificación de ninguna situación que ponga en riesgo a las comunidades.

“Ahorita no tenemos notificación de ninguna necesidad digamos que ponga en riesgo a las comunidades, estamos muy atentos a cómo transcurra y estar nosotros cooperando en nuestras funciones como autoridad municipal”, expresó Palacios Domínguez.

Fue durante la presente semana cuando Protección Civil dio a conocer que dicha presa llegó ya al 100 por ciento de su capacidad y comenzó a verter el agua sobre su cortina.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, dicha presa tiene una capacidad total de almacenamiento de 320 millones de metros cúbicos de agua.