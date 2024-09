“Yo siempre he dicho que estamos expuestos, ¿por qué?, porque cualquier cosa puede pasar, yo no soy de los que se aferra a decir que no pasa nada, pero ahorita la ciudad está tranquila, hoy te lo puedo decir la ciudad está tranquila, el tema carretero obviamente todos lo sabemos a través de las redes sociales, de los medios, hay temas complicados, están cerradas en la parte norte, están abiertas hacia el sur, estuve platicando con el personal del Ejército y tienen resguardado desde Rosario, hay personal arriba junto con la Estatal en la carretera a Durango en las inmediaciones de Concordia resguardando la carretera tanto de Durango, tanto de la parte sur, sin ningún problema”, señaló.

“Hoy no ha sucedido nada que nos alarme más allá de lo que sabemos de los temas carreteros. Los puntos de Mármol que se habían suscitado, ya está el Ejército ahí, ya está la Guardia Nacional, ya está la Policía Estatal, ya está resguardado ahí en la parte, en las numeraciones esas de Mármol. Entonces, he estado en comunicación con las autoridades y obviamente se va permitiendo que estos puntos de conflicto no lleguen hacia Mazatlán, ojalá y así sea, y se permanezcan, informó González Zataráin.

“Afectado la parte norte, porque sabemos que son prácticamente el anillo periférico de la ciudad de Culiacán, obviamente va a ser siempre como un huracán que va a estar dando vueltas y que va a estar circundando entorno a Culiacán, no entorno a Mazatlán. Sí te puedo decir con precisión que no tenemos problemas todavía y ojalá y no. Digo, no estamos, pues sí, no estamos, como te diré, libres de que podamos... Exentos. Sí, exentos, perdón. Esa es la palabra. No estamos exentos de que pueda suceder algo, pero no hay que alarmar. Primero, somos la primera autoridad y yo lo he reconocido cuando ha sucedido”.

“Este tipo de operativos no los maneja, por supuesto, sabemos, el municipio. Son federales. Y ahorita acabo de decir que están en Mármol. Quizás a ratos no estén porque se tengan que ir a un operativo, se tengan que mover. Bueno, pues es un tema que ellos mueven, ¿no? Lo que sí les digo es que hasta el momento las cosas están así. He estado en comunicación con gente del Estado, con gente de la Federación. Las cosas acá en Mazatlán siguen todo con normalidad. No hay que crear pánico. Hay gente que quiere que se suspenden clases, que se suspenden...Bueno, no hay una indicación estatal ni de la Secretaría de Educación Pública para eso, ni de la Secretaría de Seguridad Pública, ni tampoco estamos viendo elementos que nos hagan creer que eso puede suceder.

¿Qué sucedió en Mármol, Alcalde? Exactamente ¿Qué fue lo que sucedió en Mármol?

“Bueno, eso es falso. No hay en la ciudad. Aquí lo que tenemos que hacer es no replicar eso. O sea, primero, si ustedes se fijan, suben en páginas que no se identifican, nombre X, que de pronto ponen... No es una nota, no la firma nadie, no es en base a un comunicado, no es en base a un hecho, no acompaña fotografías, no acompaña nada. Es solamente una rumorología. ¿Qué hay que hacer? No replicar eso. Para eso están los conductos oficiales y ustedes, por ejemplo, han logrado comunicar lo que está pasando en Culiacán, que es una realidad, pero no pueden comunicar lo que no es una realidad en Mazatlán. ¿Por qué? Porque no hay imágenes que evidencien eso”, manifestó.

“Nosotros, en lo particular, hemos sido siempre muy pacientes en esperar, no caer en esa sicosis. Esperar a que tengamos bien los elementos, la información. Por eso estamos comunicados de manera constante con las autoridades federales. Hay que decirle a la gente... Hay que decirle a la gente y a los ciudadanos mazatecos que si se llega a suscitar un hecho, que ponga en riesgo la ciudadanía, lo vamos a informar. Eso. De esa forma. Que nosotros, como autoridades, saldremos a dar la cara y a decir si existe, en caso de que existiera, algún riesgo. Mientras no exista un riesgo, no lo vamos a hacer. O sea, pueden salir confiados a hacer sus actividades, a los comercios. Están abiertos los comercios, están abiertos los restaurantes, están abiertos los hoteles, están abiertos el servicio de transporte público en su totalidad. Están abiertas las escuelas, con excepción de algunas como la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero de ahí afuera, la actividad continúa”.

En entrevista con medios de comunicación la mañana de este miércoles, el Alcalde dijo que la gente está laborando.

“La gente está laborando, están sus espacios, el gobierno está trabajando. Hoy acabamos de recibir un secretario, no es cualquier secretario, es un secretario federal que acaba de venir, que acaba de estar aquí, que fue a la Juárez, que fue a Urías, que caminó, que anduvo allá y no hay nada que nos preocupe. Eso nos hubiera indicado, si él no hubiera venido, si hubiera cancelado, que las cosas estuvieran en riesgo.

¿Se descarta presencia de algún grupo armado en Mazatlán?

Se descarta por completo.

¿En cualquier parte?

Bueno, yo el tema de la sierra yo no te puedo decir porque no alcanzo, obviamente no tengo elementos, no alcanzo a ver. Lo que sí te digo es que la información que tenemos es que no tenemos riesgo, que no tenemos alteraciones que nos provoquen, que nosotros podamos crear un mensaje para la población distinto a lo que está sucediendo ahorita.

¿En este momento se reforzaron las entradas y salidas?

Sí, ahorita acabamos de revisar precisamente antes de... porque cambia, ¿no? Y digo cambia porque me decía, por ejemplo, un Coronel, oiga, ahorita estamos en tal punto, tal punto, tal punto, pero no significa que voy a estar todo el día ahí. Si se quiere movernos a otro punto por alguna alerta, ¿por qué? Porque hay gente que habla, porque hay gente que publica cosas en las redes y ellos van y verifican esa alerta. O sea, no la desestiman, pero van y la verifican y ahí es donde se han dado cuenta que hay mucha información falsa. Entonces se están moviendo, pero ahorita, por ejemplo, antes de hablar con ustedes, estaba en la casetas de Mármol, estaba en la caseta de Rosario, yo le decía, oiga, en Vílla Unión... No, tenemos en Durango, en la carretera Durango-Concordia y tenemos en Rosario que son todavía un anillo más lejos de la ciudad, que ni siquiera lo tenemos aquí tan enfrente, tan encima, en la parte sur. Y eso es bueno, eso es bueno. Cuando se viene cerrando, entonces te puede indicar otra cosa.

Aquí lo más cercano sería la caseta de Mármol, ¿no?

Sí, es el único de la parte norte, la parte norte que tiene el conflicto, el más cercano es el de...

¿Qué sucedió exactamente en Mármol? Porque se hablaba de que despojaban vehículos o que inclusive hasta había balazos.

“Más adelante de Mármol, la verdad lo que es San Ignacio, pues ya con la colindancia de San Ignacio, el secretario les puede dar los pormenores. Ahí se habla de que bloquearon el acceso, bloquearon la carretera. No más. No hubo... No se habla de balaceras, no se habla de... Se habla de bloqueos solamente vehiculares.

¿Los grupos armados son los que bloquearon? ¿Los civiles?

“No sabemos. Ahorita van a... El secretario les va a esa parte porque ocurrió fuera del municipio de Mazatlán. Entonces, San Ignacio, normalmente esos reportes se refieren al municipio que le corresponde. Entonces, de hecho, pues el secretario no puede meterse ahí si no tiene autorización del propio municipio. Entonces, porque está en la inmediación del municipio de San Ignacio. Lo que sí hicimos fue estar pendiente de Mármol, que sí está en Mazatlán. Pero de ahí en fuera, puedo decirles, la actividad sigue normal en Mazatlán. Siguen, obviamente, con el miedo, con el temor, con la psicosis de lo que pasa en Culiacán. De la gente que quiere ir y no puede a Culiacán o que quiere venir y no puede a Culiacán. Pero el resto, toda la ciudad y el resto de las carreteras, o sea, el sur, la parte sur, la parte costera de Villa Unión, de Los Pozos, de Rosario, esa zona, la parte de Durango, están transitables sin ningún problema y resguardadas, además.

Alcalde, aquí en Mazatlán se están suspendiendo las clases el día de hoy. ¿Cuántas?

“Sí. Ahí tendría que abrir a la Secretaría de Educación Pública y le vamos a hacer un llamado para que hable con los encargados de los planteles. O sea, están cayendo en psicosis. O sea, indebido, la verdad. Digo indebido porque todo está normal. No hay eso. Ya cada escuela lo va haciendo. No hay una indicación general. No hay suspensión en general. No hay una indicación tal. Si alguien lo hace y quiere aprovechar pues esto para no trabajar o para según no ponerle un riesgo, pues no hay elementos todavía como para hacerlo. Sin embargo, ese tema lo tendrá que regular la propia Secretaría de Educación Pública que es la que coordina las escuelas.

¿Entradas y salidas reforzadas por gobierno federal y estatal o también los municipales?

Federal y estatal. Los municipales están en la ciudad.