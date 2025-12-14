$!Llega tablet para Emily tras su petición a los Reyes Magos

Fieles lectores de Noroeste se siguen sumando a la campaña Sé un Rey Mago, que desde hace 34 años se realiza en apoyo a niñas y niños de Mazatlán.
El lector Francisco Javier se unió a Melchor, Gaspar y Baltasar y trajo hasta las instalaciones de Noroeste a regalar una tablet para la pequeña Emily, de 9 años, cuya historia se publicó el pasado lunes 8 de diciembre.
Con un cariño marcado por los animalitos, pues desea ser veterinaria, y una actitud positiva en la vida, la niña Emily sueña con un feliz Día de Reyes el próximo año. Por eso les pidió una tablet que le ayude en sus estudios, además de un conejo.
Francisco Javier al leer su historia, decidió hacerle realidad su petición y le deseó un feliz Día de Reyes.
“Que la aproveche mucho en la escuela y que la cuide”, fue el mensaje que le dejó Francisco Javier a Emily.
El lector fiel de Noroeste hizo también un llamado a las personas a que se sumen a esta campaña para hacer realidad el sueño de niñas y niños.
FAMILIAR
El familiar de Emily es su papá, Juan Luis Osuna Pérez, quién desapareció durante el mes de octubre del 2024 en el Fraccionamiento Cantera y hasta la fecha se desconoce su paradero.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados.