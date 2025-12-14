$!Llega tablet para Emily tras su petición a los Reyes Magos

Fieles lectores de Noroeste se siguen sumando a la campaña Sé un Rey Mago, que desde hace 34 años se realiza en apoyo a niñas y niños de Mazatlán.

El lector Francisco Javier se unió a Melchor, Gaspar y Baltasar y trajo hasta las instalaciones de Noroeste a regalar una tablet para la pequeña Emily, de 9 años, cuya historia se publicó el pasado lunes 8 de diciembre.

Con un cariño marcado por los animalitos, pues desea ser veterinaria, y una actitud positiva en la vida, la niña Emily sueña con un feliz Día de Reyes el próximo año. Por eso les pidió una tablet que le ayude en sus estudios, además de un conejo.

Francisco Javier al leer su historia, decidió hacerle realidad su petición y le deseó un feliz Día de Reyes.