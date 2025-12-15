Llegada del Invierno traerá un poco de frescura a Mazatlán: advierte meteorólogo

MAZATLÁN._ Ante la pregunta que se hacen todos los mazatlecos sobre: ¿cuándo va a terminar el calor este año? El meteorólogo local, Luis Torres, indicó que será a partir del próximo 21 de diciembre (con el inicio del invierno) cuando el clima comience a refrescar un poco más en el puerto.

Explicó que generalmente la temperatura disminuye a mediados de diciembre en esta zona de Sinaloa; sin embargo, la intensidad del sol y el calor se han mantenido debido a la fase que existe ahora mismo sobre la temperatura del océano, provocando cielos sin nubosidad presente.

“Efectivamente, todavía no se han presentado temperaturas bajas, ya que todavía no entramos en el tiempo donde el mazatleco lo resiente un poquito más. De hecho en los últimos 10 años, las temperaturas que se han presentado más baja son después de la segunda quincena de diciembre, lo cual quiere decir que es prácticamente cuando entramos al invierno”, dijo Torres Alarcón.

“Se espera que el día 21 de diciembre, el próximo domingo, pues esté llegando lo que es la época de invernal, tal como ha pasado en los últimos años. Entonces, eso es algo común para esta zona del municipio de Mazatlán, que lo fresco lo comencemos a partir del invierno”.

No obstante, mencionó que tampoco se espera un invierno tan crudo como en otros años, por lo que las temperaturas podrían mantenerse entre los 28 y 30 grados como máximo, y entre los 17 y 20 grados centímetros para la mínima. Es decir, no será una descenso tan marcado y frío.

“Como te digo, el próximo domingo empieza a refrescar un poquito más el ambiente; aunque no va a ser un invierno tan crudo como otros años. Esperemos que sí bajen un poco las temperaturas, ya que la anomalía que se tiene con respecto a enero de 2026, y climatológicamente hablando, es que la temperatura mínima mensual esté por arriba de 0.5 a 1 grado; es decir, no será un invierno tan crudo”.

“Estamos en la fase de la niña, que se espera se mantenga en el trimestre de diciembre, enero, febrero, y ya para el siguiente trimestre, que es en enero, febrero, marzo, es cuando ya se va a la fase neutra. Entonces ahí es donde nos puede cambiar de nuevo la temperatura, ya tener una percepción demás calurosa”.

Añadió que este semana estará llegando un nuevo frente frío a la región, el número 22, mismo que tampoco tendrá afectaciones en el sur de Sinaloa; aunque si para el norte y noroeste del territorio nacional, por lo que es normal que los ciudadanos mazatlecos sientan todavía los rayos del sol a tope.

En tanto, para la zona serrana sí está siendo una temporada fría y con un rápido descenso en las temperaturas, pues actualmente se encuentran por debajo de los 10 grados; principalmente en la frontera entre Chihuahua con Sinaloa y Durango.