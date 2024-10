$!Llegan 6 mil 859 pasajeros y 2 mil 702 tripulantes a Mazatlán a bordo de dos cruceros; hay poca vigilancia en rutas

A pesar de las declaraciones de González Zataráin, donde expresó que se pondría en marcha dicho operativo para reforzar la seguridad de la zona urbana de la ciudad, no se pudo ver la presencia de elementos de fuerzas federales en la zona turística, durante el arribo de los visitantes del destino.

Aún así, se pudo apreciar a un gran número de turistas que tomaron la decisión de bajar de los navíos, para recorrer y disfrutar de los atractivos del puerto, realizando en su mayoría recorridos por la zona del Centro Histórico de Mazatlán.

Fue la mañana de este martes cuando atracaron ambas embarcaciones que traen consigo una importante derrama económica para el destino turístico, las cuales contaron con un total de 6 mil 859 pasajeros y 2 mil 702 tripulantes.

Los visitantes fueron la causa de un alto movimiento por parte de los transportistas tanto públicos como privados, los cuales ofrecieron distintos servicios guiados en pulmonías, taxis, aurigas e incluso, en vans y autobuses privados, donde se podía ver a los turistas abordar.

De acuerdo a un comunicado, el titular de la Secretaría de Turismo, Ricardo Velarde Cárdenas, informó que este tipo de turismo es uno de los segmentos que provocan una mayor derrama económica en el destino, confirmando la confianza que las navieras han depositado en Mazatlán para continuar con sus llegadas, y su continua presencia nos reafirma como un punto destacado en las rutas del Pacífico mexicano.

Agregó que el pasado 8 de octubre estuvieron aquí el “Navigator of the Seas” y el “Radiance of the Seas”, con 5 mil 939 pasajeros a bordo, y en lo que va del mes han llegado 10 de estas embarcaciones con 37 mil 608 visitantes.

Durante su presencia en Mazatlán, los cruceristas aprovecharon la oportunidad de disfrutar de los principales atractivos desde sus hermosas playas hasta el icónico Malecón, el Centro Histórico, mercado Pino Suárez, Zona Dorada, Gran Acuario de Mazatlán, y muchos más de los seductores sitios que tiene esta ciudad.

Velarde Cárdenas externó que todos estos son espacios en los que, prestadores de servicios turísticos, comerciantes y demás los reciben con agrado, demostrando que Mazatlán suma encantadores sitios y actividades de interés en un contexto tranquilo y cálido para todos sus visitantes.