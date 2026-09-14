Llegan a Mazatlán 300 agentes federales y 50 patrullas para reforzar la seguridad

Con la finalidad de reforzar las labores de vigilancia, arribaron a Mazatlán un total de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, junto con 50 patrullas, para trabajar en coordinación con las corporaciones estatales y municipales.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que el contingente inició actividades el domingo 13 de septiembre y tendrá presencia en todo el Municipio, como parte de los acuerdos establecidos en la mesa interinstitucional de seguridad.

“Este domingo 13 de septiembre empezaron a trabajar aquí en Mazatlán 300 elementos más de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que traen 50 patrullas adicionales, que estarán en labores de vigilancia, proximidad social y despliegue territorial. Estamos reforzando la seguridad con acciones que son tangibles”, comentó.

De acuerdo con Palacios Domínguez, los agentes federales realizarán labores de vigilancia, proximidad social y despliegue territorial, con el propósito de ampliar la presencia de las autoridades y fortalecer las acciones preventivas.

Asimismo, explicó que el personal federal no estará concentrado únicamente en la zona turística ni en sectores específicos, sino que será distribuido en los 34 cuadrantes y las siete zonas de vigilancia establecidas en Mazatlán.

“Es en todo el Municipio. Tenemos 34 cuadrantes y siete zonas de vigilancia, van a estar coordinándose tanto con el Estado como con el Municipio”, declaró.

Mencionó que la llegada de los agentes permitirá ampliar los recorridos y la presencia territorial de las corporaciones, en coordinación con la Policía Municipal y las autoridades estatales, aunque no detalló durante cuánto tiempo permanecerá el contingente federal en Mazatlán ni cuáles serán los sectores con mayor presencia operativa.

Buscan ampliar la red de videovigilancia

Como parte de la estrategia de seguridad, el Ayuntamiento también gestiona ante los gobiernos estatal y federal la incorporación de más cámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, ante un déficit aproximado de 500 equipos.

Palacios Domínguez indicó que ya fue enviado el oficio correspondiente, aunque no precisó cuántas cámaras fueron solicitadas ni cuándo podrían instalarse, pero aseguró que Mazatlán recibirá nuevos dispositivos.

“Ya hicimos el oficio correspondiente para pedir estas cámaras. Estamos trabajando de la mano en la Mesa de Construcción de Paz, los tres niveles de Gobierno, para que sea posible tener más cámaras”, manifestó.

“Eso es una realidad, las vamos a tener próximamente. Cuando tengamos las cámaras les daremos el número exacto”, añadió.

Palacios Domínguez detalló que el Gobierno Municipal ha destinado recursos para equipar a la Secretaría de Seguridad Pública, donde, entre las adquisiciones se mencionó patrullas, uniformes, chalecos antibalas y equipo táctico.