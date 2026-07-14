$!Llegan a Mazatlán 3,900 visitantes a bordo del Navigator of the Seas

Este martes llegó a Mazatlán el Navigator of the Seas, uno de los cruceros frecuentes que llegan al puerto. A bordo de la embarcación llegan 3 mil 909 pasajeros, además de mil 261 tripulantes. El atraque del crucero Navigator Of The Seas se realizó a partir de las 7:30 horas procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Los visitantes contempla itinerarios que incluye paseos por la ciudad, en playas, el Faro, la Tirolesa, los miradores, por la bahía para llegar a las Tres Islas y caminando por el Centro de la ciudad, el malecón y sus sitios emblemáticos para tomarse fotografías o bien disfrutar del espectáculo del clavadista en la Glorieta Sánchez Taboada. El crucero de los martes reactiva favorablemente a algunos transportistas, vendedores de artesanías, los museos, el mercado municipal y uno que otro restaurantes, en lo que llegan los turistas que se hospedan en la ciudad y dejan mayor derrama económica. También benefician establecimientos de comidas como los de mariscos, así como restaurantes del Centro Histórico, en Olas Altas o por la Zona Dorada. El crecimiento del turismo de cruceros en Mazatlán mantiene un ritmo positivo.