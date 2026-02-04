$!Llegan a Mazatlán dos cruceros con más de 6 mil turistas

La actividad turística en Mazatlán se intensificó este miércoles con la llegada de dos cruceros turísticos que forman parte de la programación prevista para el mes de febrero.
Durante la mañana arribaron al puerto los buques turísticos Norwegian Jade y Carnival Panorama.
Según las autoridades, suman más de 6 mil turistas los que llegaron a bordo de las dos embarcaciones, de los cuales la mayoría baja al puerto a realizar actividades.
De acuerdo con las estimaciones, los dos cruceros turísticos permitirán en el Municipio una derrama económica de 9.2 millones de pesos.
El Gobierno de Mazatlán destacó que la llegada de los cruceros fortalece la actividad turística y beneficia directamente a la economía de las y los mazatlecos.