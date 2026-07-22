Llegan a Mazatlán elementos del Ejército para reforzar seguridad en el puerto y en carreteras, dice Alcaldesa

Centenares de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional están llegando para reforzar la seguridad en Mazatlán y en las carreteras federales que conducen a este puerto, informaron la Alcaldesa provisional Minerva Osuna Zavala y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Hoy estuvimos en la Mesa de Seguridad y todos dieron sus partes, están trabajando do todos, la Infantería, el Ejército, la Guardia Nacional, todos está trabajando para apoyar este operativo”, expresó Osuna Zavala en entrevista ante los hechos de violencia que se siguen presentando en este Municipio.

“No es que sea imposible (atender esta problemática), lo que pasa es que están ellos sus estrategias y se están acomodando, recuerden que están llegando ya las patrullas, están llegando, se está estableciendo ya el Batallón que tiene que estar y pues están trabajando todos en estrategias”.

Afirmó que estas acciones disminuyen la violencia en Mazatlán y se están reforzando ciertos puntos.

“Nos platicaban en la mañana que siguen ellos reforzándose, sobre todo ahorita que están llegando a ciertos puntos a hacer sus campamentos, están reforzando todas esas áreas de trabajo y de vigilancia”, continuó.

Precisó que los elementos militares que llegaron a la Escuela Secundaria General 2 para instalar su campamento son parte de ese reforzamiento de la seguridad en este municipio.

“Ahí se están quedando, les estamos buscando espacios a todos porque viene muchísima gente a estar apoyando a Mazatlán, son más de 400 personas las que llegaron y viene otro Batallón, el del 80 son 400 y hay otro más que también se está instalando, son de Defensa, Ejército”, añadió junto con el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Se instalaron también en Germán Evers momentáneamente algunos elementos, estamos viendo el lugar que todo mundo lo conoce como Malboro allá en Urías, también allá van a estar instalado otro grupo de personas, todavía no calculamos el total porque nos están llegando, son 409 los que llegaron, ya habían llegado como 80 previamente, son los que estaban acá en Germán Evers, entonces vamos a estar a la espera de qué otros elementos más son los que iban a estarnos mandando aquí de refuerzo”.

Ríos Pérez precisó que en el caso de los militares que están llegando son para fortalecer la seguridad en vialidades federales.

“En el caso de militares que llegaron, siendo también concretos, y los que habían llegado a Germán Evers son los que iban a estar trabajando, fortaleciendo vialidades federales que son rumbo a Durango, la carretera también a Nayarit y la de Culiacán que ya estaba cubierta, pero estas dos que vienen a fortalecerlas un grupo de ellos, los otros van a estar en la operatividad”, recalcó Ríos Pérez.

Pese a los hechos violentos recientes, la Alcaldesa reiteró que Mazatlán está seguro y bien cuidado por los Gobiernos federal y del Estado de Sinaloa, que disfruten sus vacaciones los turistas, nada más se les pide de favor que mantengan el orden, que no estén con música con alto volumen después de las 2:00 de la mañana en áreas como cerca de acceso a la playa como la aledaña al Estero del Yugo y en la Avenida Quirino Ordaz Coppel a un lado de la Laguna del Camarón.